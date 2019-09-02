شكرا لقرائتكم خبر عن «الأعلى للإعلام» يقر ضوابط ومعايير البرامج الأربعاء المقبل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال محمد العمري، وكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن هناك اجتماع هيئة مكتب للمجلس، الأربعاء المقبل، برئاسة الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، وأعضاء المجلس وذلك لإقرار الضوابط والمعايير الخاصة بالبرامج بشكل نهائي.

وأوضح العمري، في تصريحات له، أن الاجتماع يعقبه مؤتمر صحفي، لإعلان تطبيق الضوابط والمعايير بشكل رسمي.

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وأعلن المجلس في يونيو الماضي، وضع ضوابط لتنظيم عمل البرامج الدينية والطبية والرياضية والتوك شو، موضحًا أن هذه الضوابط وضعتها لجان المجلس المتخصصة، وتضم مجموعة من الخبراء والمتخصصين في مجال الإعلام.

ووجه المجلس خطابات للقنوات مرفقة بها الضوابط الإعلامية للبرامج، ودعاها إلى الالتزام بها لخلق بيئة مهنية مناسبة للحفاظ على قيم ومبادئ المجتمع.

وقال المجلس في الخطابات إن الهدف من الضوابط حماية حق المواطن في التمتع بإعلام على قدر رفيع من المهنية وفق معايير الجودة العالمية، وبما يتفق مع الهوية الثقافية المصرية.