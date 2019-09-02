شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الزراعة: مصر تخطط لزيادة إنتاجية المحاصيل وترشيد استهلاك المياه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بحث الدكتور عزالدين أبوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور إسماعيل عبدالحميد محافظ كفر الشيخ، الإثنين، سبل تحقيق المزيد من التنمية الزراعية بالمحافظة.

جاء ذلك خلال لقائهما بمحطة البحوث الزراعية بسخا، خلال الزيارة، التي يقوم بها وزير الزراعة والوفد المرافق له من قيادات الوزارة ومركز البحوث الزراعية، الإثنين، لتفقد عدد من المشروعات التنموية والبحثية بالمحافظة، مشددًا على أن مصر تخطط لزيادة إنتاجية المحاصيل والتصدي لمخالفات الأرز لترشيد استهلاك المياه.

وأكد وزير الزراعة حرصه على تكثيف سبل التعاون من أجل النهوض بالمشروعات الزراعية بالمحافظة، وزيادة انتاجية المحاصيل الزراعية التي تشتهر المحافظة بزراعتها بما يساهم في زيادة دخل مزارعيها، ورفع مستوى معيشتهم، والنهوض بالإنتاج الزراعية وتحقيق التنمية.

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وأشار وزير الزراعة إلى أن محصول الأرز يعد من المحاصيل الرئيسية التي تشتهر المحافظة بزراعتها، لافتا إلى أن هناك دروس مستفادة من الالتزام بقرار الحكومة بتحديد المساحات المنزرعة من المحصول لترشيد استهلاك كميات المياه المستخدمة في الزراعة، حقق التوازن في سعر المحصول، وكميات الاستهلاك لصالح المواطنين، وهو أمر يأتي في صالح المزارع لتحقيق عائد مجزي من المحصول.

وأكد الوزير أن هناك تعاون مع وزارتي البيئة والتنمية المحلية لتجميع قش الارز وإعادة تدويره، نظرا لما له من بعد بيئي هام للقضاء على السحابة السوداء، لافتا إلى انه بعد زيادة أسعار المحروقات زادت اهمية قش الارز، وأصبح يحقق عائد أكبر للمزارع.

ومن جهته أشاد محافظ كفر الشيخ بالتعاون المثمر بين الوزارة والمحافظة، وحرص الوزارة على تلبية مطالب مزارعي المحافظة، واهاليها وتخصيص مساحات لإقامة مشروعات المنفعة العامة، للتيسير على ابناء المحافظة وتوفير الخدمات لهم.

وفي سياق متصل، استمع وزير الزراعة إلى عرض لأنشطة ونتائج البرنامج القومي للنهوض بإنتاج الذرة الشامية، واهم الاصناف الجديدة التي تم استنباطها، حيث اشاد الوزير بجهود الباحثين في مركز البحوث الزراعية، لاستنباط اصناف وهجن جديدة عالية الإنتاجية ومقاومة للأمراض غير شرهة للمياه وتتحمل التغيرات المناخية المختلفة، كما أشاد بالتعاون بين وزارة الزراعة والجامعات المصرية، الأمر الذي ادى إلى نتائج طيبة على ارض الواقع.