شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الداخلية يكافئ 435 من رجال الشرطة لجهودهم المتميزة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، بمكافأة 435 من رجال الشرطة، هم 217 ضابطا و214 فردا و4 مجندين بمديريات أمن القاهرة، والجيزة، والإسكندرية، والشرقية، والإسماعيلية، والدقهلية، ودمياط، والفيوم، والمنيا، وسوهاج، وأسيوط، وبنى سويف، وقنا، والأقصر، وقطاع الأمن العام، والإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، نظرا لجهودهم وتميزهم فى أداء عملهم، والتى أسهمت فى كشف غموض العديد من القضايا المتنوعة وضبط مرتكبيها، والتصدى لكل من تسول له نفسه العبث بأمن الوطن والمواطنين، ونظير الانضباط والإلتزام والجدية فى الأداء وذلك خلال شهري يوليو وأغسطس 2019.

جاء التتكريم فى إطار ما توليه وزارة الداخلية من إهتمام بالغ بتقدير الجهود المبذولة من قبل رجال الشرطة فى حماية أمن واستقرار الوطن، وما يقوم به العديد من رجال الشرطة من جهود متميزة تسهم فى النجاحات الأمنية ، والتى كانت ولا تزال محل تقدير من الكافة، ولم تكن لتتحقق إلا من خلال جهود مخلصة لرجال أوفياء للوطن.