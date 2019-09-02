سؤال برلماني للحكومة بشأن خطة استغلال محلج محمد علي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد علي:

تقدمت النائبة هالة أبو السعد، عضو مجلس النواب، بسؤال موجهًا لرئيس مجلس الوزراء ووزير التنمية المحلية بشأن خطة استغلال محلج محمد علي والاستفادة من مساحته الضخمة وموقعه الفريد.

وقالت النائبة إنه نظرا لتهالك المبنى الأثري وقدمه وشتكيله خطورة حقيقة على المواطنين من أبناء مدينة فوه، وافقت اللجنة الدائمة للآثار الإسلامية والقبطية على شطبه من عداد الآثار الإسلامية والقبطية، بحالته الراهنة.

وأوضحت أنه بعد قرار الشطب، تم إحالة المبنى إلى الإدارة المحلية للتصرف فيه، إلا أنه حتى الآن لا توجد أي رؤية واضحة لكيفية استغلال المبنى والخطة المتوقع تنفذها مكانه.

ولفتت النائبة إلى أنه قبل ذلك تم طرح فكرة هدمه وإنشاء فندق 3 أدوار لاستغلال موقعه الجغرافي، مطالبة وزارة التنمية المحلية بالرد على السؤال التالي: "ما هي خطة استغلال المحلج والاستفادة من مساحته الضخمة وموقعه الفريد؟".