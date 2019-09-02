وزير التعليم العالي يترأس اجتماع مجلس المراكز والمعاهد البحثية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- داليا شبل:

عقد مجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية اجتماعه الدوري صباح اليوم الاثنين، برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ورؤساء المراكز والمعاهد البحثية أعضاء المجلس، بمقر الوزارة.

وحسب بيان وزارة التعليم العالي، هنأ الوزير في بداية الاجتماع الحضور بمناسبة بداية العام الهجري الجديد متمنيا بذل المزيد من الجهود للارتقاء بمنظومة البحث العلمي في مصر، كما قدم التهنئة بمناسبة نجاح احتفالية عيد العلم الذي حظى بتشريف رئيس الجمهورية.

وأكد الوزير خلال الاجتماع ضرورة تقديم أوجه الدعم للمبتكرين والباحثين والمساهمة في الاستفادة من جميع الابتكارات وتبني أكاديمية البحث العلمي للأفكار الجديدة وتنميتها بما يعود بالنفع على المجتمع ككل.

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وشدد الوزير على ضرورة تهيئة بيئة مشجعة للعلوم والتكنولوجيا والإبتكار قادرة على إنتاج المعرفة وتسويقها بكفاءة وفعالية وخلق جو من المنافسة العلمية المبنية على التميز ، وما يتطلبه من إجراء تشريعات لازمة،مضيفاً أن هناك أهمية قصوى لدعم الابتكار وريادة الأعمال وتوجيه البحث العلمي لخدمة رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030 والمشروعات القومية الكبرى.

وناقش الاجتماع جدول الأعمال والذي شمل العديد من الموضوعات فتناول القواعد التي تخص تشكيل اللجان العلمية الدائمة للترقية بالمراكز والمعاهد والهيئات البحثية التابعة للوزارة وشروط الانضمام لها بهدف تطوير آليات العمل بها، وأشار عبدالغفار إلى أهمية وجود عناصر ذوي خبرة باللجان العلمية على أن تتم عملية اختيار الأعضاء وفقاً للشروط المتفق عليها دون أي استثناءات وفي إطار من الشفافية التامة.

هذا و قدم المجلس التهنئة لكل من الدكتور ياسر محمد مصطفى – بمناسبة صدور قرار رئيس مجلس الوزراء بتعيينه مديرًا لمعهد بحوث البترول والدكتور محمد علي توفيق نور بمناسبة صدور القرار الوزاري بالقيام بأعمال رئيس المعهد القومي للمعايرة.