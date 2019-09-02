رئيس "دار التحرير" يكشف تفاصيل تحول المؤسسة للنظام الرقمي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى علي:

كشف سعد سليم، رئيس مجلس إدارة مؤسسة دار التحرير (الجمهورية)، تفاصيل تحول مؤسسته للنظام الرقمي بحسب ما أعلنت الهيئة الوطنية للصحافة.

وقال سليم لمصراوي، إن المؤسسة تعمل منذ فترة على طريق التحول للنظام الرقمي، بدءًا من إطلاق بوابة الجمهورية أون لاين بتعليمات الهيئة الوطنية للصحافة التي تُلزم كل مؤسسة بأن يكون لها بوابة إلكترونية كبيرة تتيح لكل العاملين في المؤسسة ضخ موضوعات صحفية بها دون أن يكون هناك تضارب بين الزملاء في كل الإصدارات، بحيث يتم النشر بالتنسيق بين مديري تحرير مختلف الإصدارات واختيار ما يتم نشره بالبوابة واختيار ما ينشر منه في الورقي.

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وأضاف سليم: "من الآن فصاعدًا، فإن القصة الخبرية الخاصة بالصحافة الورقية لن يكون لها وجود مثل السابق، ولكن الاهتمام سيكون بالخبر".

وأشار إلى أن المؤسسات الرقمية أو المتكاملة يكون بها جريدة ورقية تخدّم على البوابة الإلكترونية، والعكس صحيح، بالإضافة إلى إنشاء راديو وتليفزيون أون لاين على يوتيوب يتضمن فيديوهات ويجلب إعلانات، مع استخدام تريندات معينة تساعد على ذلك.

وتابع: "لدينا فريق سوشيال ميديا يعمل في الإعلانات والتحرير وسنعمل ضمن بوابة مصر الرقمية التي ستطلقها الحكومة لإتاحة الأرشيف الرقمي للمؤسسة طوال تاريخها من خلالها للبيع بأكواد معينة وبربط معين بين المؤسسات والهيئة الوطنية للصحافة لأن المؤسسات لديها تاريخ كبير ولابد أن يكون متاحًا للعرض."