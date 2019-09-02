تأجيل دعوى بطلان انتخابات النادي الأهلي لـ 3 نوفمبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، اليوم الإثنين، تأجيل الدعوى القضائية المطالبة ببطلان انتخابات النادي الأهلي التي فاز بها الكابتن محمود الخطيب وقائمته، لجلسة 3 نوفمبر المقبل.

وقالت الدعوى، التي حملت رقم 11421 لسنة 72 قضائية، إن سبب الطلب ببطلان الانتخابات هو عدم إدراج أسماء أعضاء الشيخ زايد في الجمعية العمومية على الرغم من حصولهم على حكم قضائي رقم 30817 لسنة 71ق، واجب النفاذ بمشاركتهم في الجمعيات العمومية للنادي.

كانت انتخابات النادي الأهلي، أسفرت عن فوز محمود الخطيب برئاسة النادي وقائمته الكاملة، قبل أن تقام دعوى قضائية ببطلان إجراءاتها وما ترتب عليها من قرارات.