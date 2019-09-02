ضبط هارب من الإنتربول الدولي في القلعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

ألقت الأجهزة الأمنية، القبض على هارب، مطلوب لدى الانتربول الدولي، لكونه محكوم عليه على ذمة قضايا "شيكات" بسلطنة عمان، بدائرة قسم شرطة الخليفة.

وتمكن الرائد محمد فودة، ضابط مباحث قسم التأمين والاشتباه والمعين خدمة تأمين مزار القلعة، بدائرة قسم شرطة الخليفة، من ضبط "أحمد. ر"، صاحب المؤسسة الأوربية للتجارة والمقاولات، ومقيم أبو النمرس، جيزة، بالكشف الفني عليه، تبين أنه مطلوب لدى الانتربول الدولي، لكونه محكوم عليه على ذمة قضايا "شيكات" بسلطنة عمان.

وبمواجهته أمام اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، واللواء حازم البدوي، نائب المدير العام، والعميد محمد العناني، رئيس مباحث قطاع التأمين، والعقيد أحمد شوقي، مفتش مباحث المزارات، اعترف بصحة الحكم.

جاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة قبله.