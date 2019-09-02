جريمة الفجر في 15 مايو.. عاطل ذبح زوجته وألقى طفله من الخامس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود السعيد:
ذبح عاطل زوجته، فجر اليوم الإثنين، زوجته وألقى نجله من الطابق الخامس من أودى بحياته.
بدأت تفاصيل الواقعة بتلقي قسم شرطة 15 مايو بلاغًا من الأهالي يفيد قيام عاطل بذبح زوجته عقب مشاجرة بينهما فجر اليوم، وألقى طفله 3 سنوات من الطابق الثالث فلفظ أنفاسه الأخيرة.
وانتقلت قوة أمنية من مباحث 15 مايو، وألقت القبض على المتهم الذي احتجزه الأهالي، وتحرر المحضر اللازم عن الواقعة وإحالته للنيابة التي تولت التحقيق.
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