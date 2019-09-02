"خيانة وخادمة وهاتف".. ملابسات سرقة فيلا إيمان الحصري في أكتوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

كشفت تحريات الإدارة العامة لمباحث الجيزة عن ملابسات سرقة فيلا الإعلامية إيمان الحصري بمدينة السادس من أكتوبر.

جهود البحث والتحري التي ترأسها العميد عاصم أبو الخير رئيس المباحث الجنائية بالجيزة، توصلت إلى أن الخادمة خططت لارتكاب الواقعة في أثناء قضاء "الحصري" لإجازتها بمنطقة الساحل الشمالي.

وأشارت تحريات المقدم إسلام المهداوي رئيس مباحث قسم أول أكتوبر، إلى أن الخادمة اتفقت مع المسؤول عن توظيف العمالة بالوحدات السكنية، وجاء دور الأخير بتسهيل مهمة دخولها الفيلا كونها مغلقة.

وتبين أن المتهمة استولت على هاتف محمول ماركة "سامسونج" ومبلغ مالي 10 آلاف جنيه، وجمعت أغراضها الشخصية وغادرت في ظروف غامضة.

فور عودتها من الإجازة، اكتشفت الإعلامية إيمان الحصري بعثرة في محتويات غرفتها واختفاء هاتف جوال ومبلغ مالي، فتوجهت إلى ديوان القسم وحررت محضرا قالت إنها اكتشفت سرقة مبلغ 10 آلاف جنيه عقب عودتها من إجازتها بالساحل الشمالي، متهمة خادمتها الفلبينية بالوقوف وراء حادث السرقة بقولها "رجعت البيت ملقتهاش".

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انتقلت قوة إلى فيلا الإعلامية إيمان الحصري بكومباوند شهير، وتبين بالمعاينة عدم وجود آثار كسر في المنافذ (أبواب - نوافذ)، واختفاء الخادمة.

شكل اللواء محمود السبيلي مدير مباحث الجيزة فريق بحث برئاسة نائبه اللواء مدحت فارس والعقيد عمرو حجازي مفتش مباحث قطاع وسط أكتوبر؛ للوقوف على ملابسات الواقعة.

عكف رجال المباحث على فحص العاملين الحاليين والسابقين والمترددين على الفيلا، ومراجعة كاميرات المراقبة بمحيط الفيلا بالتنسيق مع أمن الكومباوند.

جهود البحث والتحري التي قادها المقدم إسلام المهداوي رئيس مباحث قسم أول أكتوبر، توصلت إلى أن وراء ارتكاب الواقعة الخادمة التي حضرت للعمل منذ شهر، إذ جمعت أغراضها الشخصية وغادرت بالاشتراك مع مسؤول مكتب توظيف عمالة.

وتمكن الرائد معتصم رزق معاون مباحث قسم أول أكتوبر من ضبط المتهمة وشريكها وإعادة المسروقات، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

نجحت مباحث قسم شرطة الشروق في ضبط عناصر أحد أخطر التشكيلات العصابية لسرقة المواطنين من خلال انتحالهم صفة رجال شرطة.