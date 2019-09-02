سقوط عصابة الشرطة المزيفة في قبضة مباحث المرج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

نجحت مباحث قسم شرطة المرج، في ضبط عناصر أحد أخطر التشكيلات العصابية لسرقة المواطنين من خلال انتحالهم صفة رجال شرطة.

أثناء مرور المقدم محمد أبو العطا، رئيس مباحث قسم شرطة المرج، والنقيبان حسام رضا وعمرو إبراهيم، معاونا المباحث، وبصحبتهم القوة المرافقة بمنطقة مؤسسة الزكاة أسفل الطريق الدائري دائرة القسم تمكنوا من ضبط كل من "محمود. ا" عاطل، وبحوزته سلاح أبيض مطواة، "سليمان. م" عاطل وبحوزته طبنجة صوت ماركة ريتا وبخزينتها عدد 3 طلقات صوت، "روماني. ا" وبحوزته طبنجة صوت ماركة ريتا وبخزينتها 5 طلقات صوت حال استقلالهم سيارة، "قيادة الأول مستأجرة"، وعثر بداخلها على المضبوطات التالية جهاز لاسلكي بلاستيكي ووكي توكي، مبلغ مالي 4315 جنيه، هاتف محمول ماركة أوبو مجهول المصدر.

وبمواجهتهم أمام اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، واللواء حازم البدوي، نائب المدير العام، والعميد حازم الدربي، رئيس مباحث قطاع الشرق، بما أسفر عنه الضبط اعترفوا بالاستيلاء على الهاتف المحمول المضبوط بحوزتهم ومبلغ مالي 4000 جنيه من أحد الأشخاص عقب إيهامه بأنهم رجال شرطة مستخدمين السيارة والمضبوطات حيازتهم.

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وأمكن التوصل إلى المجني عليه ويدعى "محمود.م" عامل دليفري وبسؤاله قرر بأنه حال سيره أعلى الطريق الدائري بمنطقة مؤسسة الزكاة دائرة القسم استوقفه المتهمين عقب إيهامه بكونهم رجال شرطة وقاموا بتفتيشه والاستيلاء منه على المسروقات المشار إليها.

وبتطوير مناقشتهم للربط بينهم وبين القضايا المجهولة اعترفوا بتكوينهم تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة المواطنين بأسلوب انتحال صفة رجال الشرطة.

وأقروا بارتكاب عدد 3 حوادث سرقة بذات الأسلوب على النحو التالي الاستيلاء على مبلغ مالي 15 ألف جنيه، من "عادل.ا"، فرد أمن بهيئة نظافة القاهرة، الاستيلاء على مبلغ مالي 60 ألف جنيه من "علي. ا" ومقيم مركز سوهاج، الاستيلاء على مبلغ مالي 10 ألاف درهم إماراتي، و5 آلاف جنيه من "جمال. ق" مشرف عمال، وأقروا بإنفاقهم المبالغ المالية المستولي عليها على متطلباتهم الشخصية، وباستدعاء المجني عليهم تعرفوا على المتهمين، واتهموهم بالسرقة.

تحرر عن ذلك ملحقا للمحاضر الأصلية وأحالها العقيد محمد الشاذلي، نائب مأمور قسم المرج، والنقيب محمد عبد الناصر، رئيس التحقيقات، إلى النيابة العامة.