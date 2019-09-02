مباحث التموين تداهم مصنع لحوم منتهية الصلاحية بمدينة نصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

تمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، من ضبط مدير مصنع مواد غذائية بدون ترخيص بمدينة نصر، لحيازته مصنعات لحوم منتهية الصلاحية.

وتمكن المقدم طاهر خليل، رئيس مباحث تموين شرق القاهرة، من ضبط "محمد.ا" المسئول عن مصنع لحوم دائرة قسم شرطة مدينه نصر أول، لإدارته المصنع بدون ترخيص وحيازته كميات كبيرة من المواد الغذائية لحوم منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي ومجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها، وعثر بداخل المصنع على المضبوطات التالية، 3.730 طن لحوم، دواجن، دهون، شاورما، كفتة، 450 كيلو مخلل، 150 كيلو زيت طعام، 50 كيلو زيت زيتون، 80 كيلو توابل، 50 كيلو نشا، 40 زجاجه خل، 20 برطمان صلصه، وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها.

وبمواجهته أمام اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، واللواء حازم البدوي، نائب المدير العام، والعميد محمد الهادي، وكيل مباحث التموين، اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.