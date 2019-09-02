عاطل ينتحل صفة أمين شرطة للنصب على صاحب كشك بمدينة نصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ألقت قوات من قسم مدينة نصر، القبض على عاطل، لاتهامه بانتحال صفة أمين شرطة والحصول على أموال من الموطنين.

ورد اتصال هاتفي للعميد ياسر عاصم، مأمور قسم شرطة مدينة نصر ثان، من "أحمد.ص"، صاحب كشك، مفاده حضور أحد الأشخاص للكشك ملكه مدعيا ًبأنه أمين شرطة من قوة إدارة مباحث التموين، وطلب منه مبالغ مالية نظير عدم تحرير محاضر ضده إلا أنه ارتاب في أمره فقام بالإبلاغ.

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وانتقل على الفور الرواد مصطفى محروس وأحمد أبو عبيدة ومحمد الشريف وأحمد عبد الله، ضباط مباحث القسم، وبصحبتهم القوة المرافقة وتمكنوا من ضبطه وتبين أنه يدعى "محمد.س"، عاطل، "له سجل جنائي"، وبحوزته المضبوطات التالية كارنية باسمه منسوب صدوره للإدارة العامة لمعاهد معاوني الشرطة مزور، تليفون لاسلكي منزلي موصل بشاحن سيارة، بادج مدون عليه الإدارة العامة للمرور الانضباطي المروري.

وبمواجهته أمام اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، واللواء حازم البدوي، نائب المدير العام، والعميد حازم الدربي، رئيس مباحث قطاع الشرق، والعميد إبراهيم بحبح، مفتش المباحث، بما جاء بأقوال المبلغ وما أسفر عنه الضبط اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه. وأقر بانتحاله صفة أمين شرطة باستخدام المضبوطات حوزته بقصد النصب على أصحاب المحال التجارية والأكشاك والتحصل منهم على مبالغ مالية بدون وجه حق.

تحررعن ذلك رقم 3415 لسنة 2019م جنح القسم، وأحاله اللواء طارق راشد، مساعد فرقة مصر الجديدة، إلى النيابة العامة.