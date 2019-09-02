في أقل من أسبوعين.. حل لغز سرقة فيلا إيمان الحصري بأكتوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

في أقل من أسبوعين، نجحت أجهزة الأمن بالجيزة برئاسة اللواء محمود السبيلي مدير إدارة البحث الجنائي في كشف ملابسات سرقة فيلا الإعلامية إيمان الحصري بمدينة السادس من أكتوبر.

منتصف أغسطس الماضي، تقدمت الإعلامية إيمان الحصري ببلاغ إلى الشرطة باكتشافها سرقة مبلغ مالي من مسكنها بمدينة السادس من أكتوبر، إذ تلقى العميد عاصم أبو الخير رئيس المباحث الجنائية بالجيزة إشارة من مأمور قسم أول أكتوبر بحضور مقدمة البرامج إيمان الحصري تتهم خادمتها بسرقتها.

أمام العقيد عمرو حجازي مفتش مباحث قطاع أكتوبر قالت الإعلامية إنها اكتشفت سرقة مبلغ 10 آلاف جنيه عقب عودتها من إجازتها بالساحل الشمالي، متهمة خادمتها الفلبينية بالوقوف وراء حادث السرقة بقولها "رجعت البيت ملقتهاش".

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انتقلت قوة بقيادة المقدم إسلام المهداوي رئيس مباحث قسم أول أكتوبر إلى فيلا الإعلامية إيمان الحصري بكومباوند شهير، وتبين بالمعاينة عدم وجود آثار كسر في المنافذ (أبواب - نوافذ)، واختفاء الخادمة.

عكف رجال المباحث على فحص العاملين الحاليين والسابقين والمترددين على الفيلا، ومراجعة كاميرات المراقبة بمحيط الفيلا بالتنسيق مع أمن الكومباوند.

جهود البحث والتحري التي قادها المقدم إسلام المهداوي توصلت إلى أن وراء ارتكاب الواقعة الخادمة التي حضرت للعمل منذ شهر، إذ جمعت أغراضها الشخصية وغادرت.

وتمكن الرائد معتصم رزق معاون قسم أول أكتوبر من ضبط المتهمة وإعادة المسروقات، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.