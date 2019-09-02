حبس متهم بالمشاركة في إحياء ذكرى "وايت نايتس" 15 يومًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طارق سمير:

قررت نيابة أمن الدولة العليا، حبس المتهم "م. م" من مشجعي نادي الزمالك لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات في القضية رقم 730 لسنة 2019 حصر أمن دولة، بتهمة المشاركة في إحياء ذكرى "وايت نابتس"

ووجهت النيابة للمتهم وآخرين في القضية، اتهامات بالانضمام لجماعة أنشئت خلافا لأحكام القانون، ألتراس وايت نايتس.