إنقاذ 8 مواطنين بينهم 3 أطفال تعطل بهم مصعد بأحد العقارات في أسيوط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:

نجحت قوات الحماية المدنية بأسيوط في إنقاذ عدد من المواطنين من داخل مصعد بأحد العقارات.

تلقت غرفة عمليات النجدة بأسيوط بلاغًا بتعطل مصعد كهربائي بعقار كائن بدائرة قسم شرطة ثان أسيوط، وبداخله بعض الأشخاص محتجزين.

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على الفور تم الدفع بوحدات الإنقاذ بإدارة الحماية المدنية بأسيوط، حيث تبين تعطل المصعد بين طابقين وبداخله بعض المواطنين.

وتمكنت القوات من فتح باب المصعد وإخراج المحتجزين عدد (8 أشخاص بينهم 3 أطفال) بحالة صحية جيدة ودون إصابات.

ووجه المواطنون الشكر لوزارة الداخلية على جهودها وسرعة استجابتها لبلاغهم.