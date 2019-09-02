مصر | بـ"سنجة و3 لفافات بانجو".. سقوط سويلم "ديلر العياط"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بـ"سنجة و3 لفافات بانجو".. سقوط سويلم "ديلر العياط" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح رجال مباحث الجيزة، في القبض على "ديلر العياط"، وبحوزته كمية من البانجو المخدر، سلاح أبيض، وأخطر اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وتلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارًا من العميد علاء فتحي رئيس قطاع جنوب الجيزة بورود معلومات للنقيب باسم هنداوي معاون مباحث مركز شرطة العياط، مفادها اتجار "سويلم.س"، 25 سنة، في المواد المخدرة خاصة نبات البانجو، ويتخذ دائرة المركز مسرحا لنشاطه الإجرامي.

وبالعرض على اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية وجه بسرعة ضبط المتحري عنه، وبتقنين الإجراءات القانونية اللازمة والتأكد من صحة المعلومات الواردة، تم إعداد مأمورية لضبطه بإشراف العقيد أيمن الشرقاوي مفتش مباحث جنوب الجيزة، وتمكنت القوات من ضبطه وعثر بحوزته على 3 لفافات كبيرة من نبات البانجو المخدر، هاتفين محمول وسلاح أبيض "سنجه".

وأقر المتهم بحيازة البانجو المخدر للاتجار، والسلاح الأبيض للدفاع عن نفسه وتجارته والهاتفين لسهولة التواصل مع عملائه، وتم التحفظ على المضبوطات، وتحرر المحضر اللازم بإخطار مدير أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

بـ أسلحة نارية وذخائر".. سقوط واحد من أخطر العناصر الإجرامية بأكتوبر



نجح رجال مباحث الجيزة، في القبض على واحد من أخطر العناصر الإجرامية بمنطقة أكتوبر، وضبط بحوزته كمية من الأسلحة النارية والذخائر، وأخطر اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وتلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارًا من العميد طه فوده رئيس قطاع أكتوبر، بورود معلومات للرائد هاني عماد رئيس وحدة مباحث قسم شرطة ثالث أكتوبر، مفادها قيام كل من عاطل، سبق اتهامه في 3 قضايا "مخدرات، سلاح، مشاجرة وإطلاق أعيرة نارية"، ومطلوب التنفيذ عليه قضيتين "مخدرات سلاح"، عاطل مقيم بدائرة مركز فرشوط بقنا، بحيازة أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص لحراسة قطعة أرض يُقام عليها إنشاءات تابعة لإحدى شركات المقاولات الكائنة بدائرة قسم شرطة ثالث أكتوبر.

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عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف قطعة الأرض المُشار إليها، وأمكن ضبط المتهم الثاني، وبحوزته (بندقية آلية، 4 خزائن، 45 طلقة من ذات العيار، كما أرشد عن مكان إخفاء الأسلحة الخاصة بالمتهم الأول بذات قطعة الأرض المُشار إليها حيث أمكن ضبط رشاش متعدد، 4 شريط طلقات يحتوي على 210 طلقة لذات العيار، بندقية آلية، و4 خزائن، 50 طلقة من ذات العيار، وبمواجهته اعترف بقيامه بالاشتراك مع المتهم الهارب في حيازة الأسلحة المضبوطة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله بإخطار مدير أمن الجيزة، والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات، وجار تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.

ضبط مهندس تعدى بالضرب على ممرضة في الشرقية



ضبطت أجهزة الأمن مهندس تعدى بالضرب على ممرضة بالشرقية بعد تعديها عليه بالسب والقذف لنصرة طبيب تعمل لديه تشاجر مع المهندس.

وانتشر عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيسبوك" فيديو يظهر خلاله شخص يتعدى على سيدة بالضرب ببندر أولاد صقر بمحافظة الشرقية.

وبالفحص تبين حدوث مشاجرة بين "مهندس زراعى، طبيب بشرى" مقيمان بندر أولاد صقر، بسبب خلافات الجيرة "قضية منظورة أمام القضاء لذات السبب"، وأثناء تدخل ممرضة بالعيادة الطبية الخاصة بالثانى لفض المشاجرة بينهما قام الأول بالتعدى عليها بالسب والضرب.

وتمكنت قوة مباحث المركز من ضبط المتهم الأول وبسؤاله أيد ما جاء بالفحص وإتهم الممرضة بالتعدى عليه بالسب والقذف على إثر حدوث مشادة كلامية بينه وبين الثانى لذات السبب، وتم اتخاذ اللازم قانونًا.