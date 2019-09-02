مصر | رسالة من قاضي "أنصار بيت المقدس" للدفاع: أحملكم مسئولية إنهاء القضية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رسالة من قاضي "أنصار بيت المقدس" للدفاع: أحملكم مسئولية إنهاء القضية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجه المستشار حسن فريد رئيس محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع المحاكم بطره، خلال جلسة محاكمة 213 متهما بـ"تنظيم أنصار بيت المقدس"، رسالة للدفاع مطالبًا إياهم بمساعدة المحكمة على سرعة إنجاز الدعوى.

وقال المستشار حسن فريد: "المحكمة رحيمة بالمتهمين، أحملكم مسئولية إنهاء القضية"، وأضاف بالقول إن المتهمين المحبوسين يجب أن يعرفوا مواقفهم، مُختتمًا :"ساعدوا المحكمة".

وفي هذا السياق أبدى علاء علم الدين، عضو الدفاع عن المتهمين دعمًا لحديث القاضي مؤكدًا بأنهم حريصين كذلك على الفصل في الدعوى، فالقضية تحمل مجني عليهم لهم حقوق، ومتهمون محبوسون قد يقضى ببراءة البعض.

وكانت قد أثبتت المحكمة في مستهل الجلسة ملحوظة بأنه أثناء حجز الدعوى للحكم، تقدم الدفاع مع المتهمين بطلبات عُرضت على المحكمة بإعادة الدعوى للمرافعة لاستكمال مرافعة الدفاع، وبعد المداولة استجابت المحكمة لهذه الطلبات، وقررت إعادة الدعوى للمرافعة لجلسة اليوم ولاستكمال مرافعة الدفاع و لمدة أربعة ايام تبدأ من اليوم حتى الخميس.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين خالد حماد وباهر بهاء الدين بسكرتارية معتز مدحت ووليد رشاد.