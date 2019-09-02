شكرا لقرائتكم خبر عن النائب العام الكويتي: التعاون مع مصر يشمل قضايا غسيل الأموال والاختلاسات وتسليم المجرمين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال النائب العام الكويتي، المستشار ضرار العسعوسي، إن مذكرة التفاهم القضائي التي وقعها، أمس الأحد، مع النائب العام المستشار نبيل صادق، تُعد إضافة مهمة في إطار التعاون القضائي بين البلدين، ويشمل قضايا غسيل الأموال، واختلاسات المال العام، وتسليم المجرمين والمتهمين في قضايا إرهابية أو أية قضايا جنائية أخرى بين البلدين.

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وأضاف «العسعوسي»، في تصريح لصحيفة «الأنباء الكويتية»، الاثنين، أن لقاءه مع المستشار نبيل صادق، أمس، تضمن مناقشة التعاون الثنائي بين البلدين، وتنسيق المواقف والجهود في المجال القضائي.

يذكر أن النائب العام، المستشار نبيل صادق، وصل إلى الكويت، مساء السبت الماضي، بناءً على دعوة من النائب العام الكويتي المستشار ضرار العسعوسي، لتوقيع مذكرة تفاهم بين الجانبين، بهدف زيادة أطر التعاون بين النيابتين المصرية والكويتية، وفتح قنوات اتصال مباشرة بينهما، تساعد على سرعة إنهاء الإجراءات، ما يؤدي إلى تضييق الخناق على المتهمين المطلوبين من قِبل النيابتين، وتقديمهم للعدالة في الوقت المناسب.

كما تهدف مذكرة التفاهم إلى تعزيز أواصر التعاون القضائي بين النيابتين المصرية والكويتية في مجال مكافحة الجريمة بشتى صورها، ودعم برامج التدريب، ورفع كفاءة أعضاء النيابة في البلدين في مجال التحقيق الجنائي، وتيسير عملية تبادل المعلومات، وسرعة تنفيذ المساعدات القضائية وتسليم المجرمين، بالإضافة إلى الارتقاء بأساليب استخدام الوسائل التكنولوجية، لمواجهة التطور في استخدامها من قِبل الجماعات الإجرامية.