شكرا لقرائتكم خبر عن الخشت: علم الدين مشرفًا ومنصور هيبة مستشارًا إعلاميًا لجامعة القاهرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، تكليف الدكتور محمود علم الدين، الأستاذ بقسم الصحافة بكلية الإعلام، بالإشراف على المكتب الإعلامي لجامعة القاهرة، كما قرر الدكتور الخشت، تكليف الدكتور محمد منصور هيبة، الأستاذ بقسم الصحافة بكلية الإعلام، للعمل مستشارًا إعلاميًا للجامعة.

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فيما وجه الدكتور الخشت، الشكر للأستاذ فتحي عباس، المستشار الإعلامي السابق، مع استمراره في العمل بالجامعة كمستشار خاص لرئيس الجامعة، نظراً لخبرته الطويلة في خدمة الجامعة.

يذكر أن الدكتور محمود علم الدين، أستاذ الأجيال من الأكاديميين والإعلاميين، وعمل كمستشار لعدد من وزراء التعليم العالي في وقت سابق، وهو حاليًا عضو الهيئة الوطنية للصحافة.

الدكتور محمود علم الدين

كما يذكر أن الدكتور محمد منصور هيبة، كان رئيسًا لقسم الصحافة بكلية الإعلام جامعة القاهرة، وبالإضافة إلى كونه عضو هيئة تدريس فقد عمل هيبة، مديرًا لتحرير العديد من الصحف الإقليمية؛ ومستشارًا تحريريًا للعديد من الصحف التي تصدرها بعض الهيئات العلمية والمهنية في مصر، كما شغل منصب مساعد رئيس التحرير بجريدة الأهرام المسائي ومسئولًا عن الديسك.