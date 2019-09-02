شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. افتتاح معرض ومؤتمر Big 5 Construct Egypt والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ينطلق اليوم معرض ومؤتمر The Big 5 Construct Egypt تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والذي يمتد من 2 – 4 سبتمبر بمركز مصر للمعارض الدولية- بمحور المشير بالتجمع الخامس، والذي تنظمه كل من شركة dmg events إحدى أكبر الشركات العالمية الرائدة في مجال تنظيم الفعاليات الدولية بالتعاون مع شركة ACG-ITF الشركة المنظمة لأكبر المعارض والفعاليات الدولية في مصر.

يعد معرض ومؤتمر The Big 5 Construct Egypt أهم حدث يشهده قطاع البناء والتشييد في مصر وهو واحد من سلسلة معارض عالمية يتم تنظيمها في العديد من دول المنطقة، ويهدف إلى مساندة ودعم التطور المستمر بقطاع الإنشاءات والبنية التحتية الذي يشهد نمواً كبيراً في مصر، وذلك باعتباره ملتقاً رائداً يجمع الصفوة والرواد بقطاع الإنشاء والبناء ويعزز فرص الاستثمار في مصر بهذا القطاع، حيث يقام المعرض هذا العام تحت عنوان «ملتقى صناعة البناء حول العالم في مصر: «الابتكار في المنتج – المشاركة المعرفية – التواصل».

وتتميز دورة هذا العام بتضمينها لسبع قطاعات من المعروضات تشمل تقنيات وابتكارات البناء، التشطيبات والديكورات الداخلية، وكذلك معدات ومواد البناء، أنظمة التبريد والتكييف وفلترة الهواء، والخدمات والأنظمة الكهروميكانيكية وأنظمة الصرف والحرائق، بالإضافة إلى الخرسانة والمسلح، وأيضاً الأبواب والنوافذ والواجهات، حيث يتم طرح أحدث تقنيات عالمية في تلك القطاعات من كافة أنحاء العالم لخدمة مشروعات الإنشاءات والبنية التحتية العملاقة في مصر

وصرح روني الحداد- مدير الفعاليات في شركة dmg events، أن المعرض يضم كافة قطاعات البناء والتشييد هذا العام يستقبل ما يزيد على 300 من العارضين المصريين والدوليين، ومن المتوقع ان يجذب أكثر من 13،000 زائر من المتخصصين والمحترفين في مجال البناء والتشييد ويسهم الحدث في إثراء رؤية مصر الاستراتيجية 2030 وأهدافها التنموية، حيث يضم المعرض شركات دولية من 20 دولة منها كندا وقبرص وجمهورية التشيك وفرنسا وألمانيا واليونان والهند وإيطاليا والأردن وكوريا وعمان وبولندا والسعودية وأسبانيا وتايلاند وتونس وتركيا والإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة بالإضافة إلى مصر، وأضاف الحداد أن مشاركة هذه الدول «يؤكد على الاهتمام الدولي المتزايد بسوق الإنشاءات في مصر.

من جانبه قال أحمد غزي رئيس شركة ACG-ITF إن المشاركة في تنظيم معرض The Big 5 Construct Egypt هذا العام يأتي كحلقة في سلسلة الشراكات الناجحة مع كبرى شركات تنظيم المعارض العالمية ومنها شركة dmg events حيث كانت باكورة تلك الشراكة مع معرض «إيجيبس» الذي انطلقت أولى دوراته بنجاح كبير عام 2017 وتوج ذلك النجاح بتشريف فخامة الرئيس/ عبدالفتاح السيسي وافتتاحه للمعرض، والذي حقق ولايزال المزيد من النمو والنجاح دورة تلو أخرى مما حفز شركاءنا في الدخول معنا في المزيد من الشراكات والفعاليات سيتم الكشف عنها خلال الفترة القادمة، ومنها هذا الحدث الذي نستهدف أن يكون خلال دورة عام 2020 أكبر حدث في إفريقيا لخدمة قطاع البناء والتشييد.

أحمد غزي رئيس شركة إيه سي جي آي تي إف

كما أعرب محمد خطاب- الرئيس التنفيذي لشركة Sphynx Glass خلال المؤتمر الصحفي عن فخره بالمشاركة في معرض The Big 5 Construct Egypt بصفته حدثًا صناعيًا رائدًا يتماى مع أهداف هذه المرحلة التي تستقطب فيها مصر المشاريع الضخمة الواعدة، وأكد أن الشركة تعد بمواصلة تصنيع الزجاج عالي الجودة، بموجب ترخيص من شركة PPG Industries، من أجل المساهمة في الاصلاح الاقتصادي المصري.

ولهذه الأسباب صرح مات دنتون الرئيس الننفيذي لشركة dmg events عن خططها لضخ المزيد من الاستثمارات داخل مصر خلال السنوات القادمة بهدف النهوض بمكانة معرض معرض 2019 The Big 5 Construct Egypt وتحديده كمعرض رئيسي لها في القارة الإفريقية بأكملها.

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ويقدم معرض 2019 The Big 5 Construct Egypt برنامجًا تعليميًا شاملًا مدعومًا بشهادة التطوير المهني المستمر مجاناً، هذا بالإضافة إلى عرض المئات من المنتجات والحلول الإنشائية المبتكرة عبر سبعة قطاعات متخصصة في قطاع البناء والتشييد.

وأضاف روني الحداد علاوةً على ذلك وكجزء من رسالة تلك الفعالية من أجل دعم وتطوير مجتمع البناء والتشييد في مصر، يمنح The Big 5 Construct Egypt خمسين ندوة مجانية تعليمية معتمدة لشهادة «السي بي دي» CPD Certified يحاضر بها كبار خبراء الصناعة على مدار أيام المعرض الثلاثة، حيث تهدف تلك المحاضرات إلى اطلاع المتخصصين بقطاع البناء والتشييد على أحدث التطورات والاتجاهات العالمية اللازم أخذها في الاعتبار عند بناء المجتمعات والمدن الحديثة.

وأشاد روني الحداد قائلا بأنه استفاد ما يزيد على 1500 شخص ممن حضر المعرض من المصريين في العام الماضي من هذا العرض التعليمي المجاني، ونتوقع زيادة عدد العاملين في مجال الإنشاءات الذين يتعلمون ويطورون معرفتهم أثناء فعاليات المعرض الذي يقام في الشهر المقبل.

ومن المتوقع أن يزيد معرض The Big 5 Construct Egypt 2019 في واقع الأمر من الدورات التعليمية المعتمدة المجانية التي يقوم بتقديمها بنسبة تبلغ 25%، حيث سيوفر المعرض 55 حلقة دراسية يتحدث فيها 60 من كبار خبراء الصناعة المنتمين للعديد من الشركات مثل: «مجلس مصر للأبنية الخضراء» و«أوراسكوم» و«بالم هيلز للتعمير» و«خطيب وعلمي».

ويقدم المعرض حلقات دراسية حول نمذجة معلومات البناء المعتمدة من شركة «أوتوديسك» للبرمجيات، بالإضافة إلى توفير حلقات تدريبية متخصصة في مجالات التبريد والتدفئة والتهوية وتكييف الهواء وأعمال الميكانيكا والكهرباء والهندسة الصحية والخرسانة وكافة المجالات المتعلقة بهذه القطاعات داخل مصر، هذا إلى جانب ورش العمل المقدمة في مجالات التخطيط الحضري؛ والهندسة المعمارية والتصميمية؛ وأغلفة المباني وواجهاتها؛ وإدارة المشاريع؛ والبنية التحتية ووسائل النقل؛ ودور المرأة في قطاع الإنشاءات.

وقال تامر عناني، المدير التنفيذي للتصميم والهندسة بشركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار «SODIC»، وأحد المتحدثين الرئيسين في المعرض، أرى أن معرض 2019 The Big 5 Construct Egypt يعد بمثابة الوجهة التي تمتزج عندها التقاليد والابتكارات الحديثة، وإنه لشرف لي أن أشارك في هذه النسخة من المعرض المقامة في أعرق موقع تراثي في العالم: مصر، وأضاف أنه من خلال المشاركة في المعرض يستهدف إبراز دور الإنشاءات في تطوير المجال العقاري، وتصحيح رؤية أن قطاع البناء والتشييد يشكل عبئًا على الدولة ويفتقر إلى المرونة اللازمة للتطور والنمو.

ويمكن حضور النسخة الجديدة من معرض The Big 5 Construct Egypt التي تقام تحت شعار «جلب عالم البناء إلى مصر: ابتكار المنتجات- تبادل المعرفة- التواصل»، بالتسجيل الألكتروني المبكر على الموقع الرسمي للمعرض أو من خلال التسجيل المباشر عند الزيارة.

وينظم المعرض برعاية شركة Sphynx Glass وبدعم من الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء وجمعية کوالي الشرق الأوسط، وجمعية الشرق الأوسط لإدارة المرافق، والجمعية العالمية للهندسة المعمارية، ومؤسسة دبي لتنمية الصادرات، والغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.thebig5constructegypt.com