شكرا لقرائتكم خبر عن محمد فائق يكرم الأعمال الدرامية الداعمة لحقوق الإنسان السبت والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يكرم المجلس القومي لحقوق الإنسان، برئاسة محمد فائق، الأعمال الدرامية الداعمة لمبادئ حقوق الإنسان في احتفالية، السبت المقبل، بالمسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية.

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وقامت اللجنة بتقييم 28 عملا دراميا تم عرضها، خلال شهر رمضان الماضي، من بينها 3 أعمال رسوم متحركة، واختارت اللجنة، المسلسلات التي حققت المعايير التي وضعتها اللجنة.

ويشارك في الاحتفالية، الفنانون أبطال الأعمال الفائزة والمخرجون، والكتاب وصناع الأعمال الدرامية، وكذلك الشخصيات العامة المهتمة بصناعة الدراما، ورؤساء المجالس الوطنية للإعلام، ومديرو القنوات الفضائية، بالإضافة إلى ممثلين للوزارات والهيئات المعنية والداعمة لحقوق الإنسان وعدد من ممثلين لشركات الإنتاج الدرامي.

وتضم لجنة التحكيم برئاسة جمال فهمي، عضو المجلس، وأمين لجنة الحقوق الثقافية، وعضوية كل من المخرجة إنعام محمد على، والناقد طارق الشناوي، الكاتب كرم النجار، والناقد ماهر زهدي، والناقد رامي عبدالرازق، والكاتبة خيرية الببلاوي.