شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد»: طقس الثلاثاء مائل للحرارة رطب على الوجه البحري والقاهرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية، غدًا الثلاثاء، طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة رطب على الوجه البحري والقاهرة، حار على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارًا لطيف ليلاً، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية.

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والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة نشط على جنوب سيناء كما تنشط على البحر الاحمر وخليج السويس مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.

وتكون حالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين، والبحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية على كل منهما شمالية غربية.

وعن درجات الحرارة الصغرى والعظمي فتكون القاهرة «25- 34»، إسكندرية «24- 31»، قنا «26- 39»، الأقصر «27– 40»، أسوان «28 – 41».