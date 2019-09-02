شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القليوبية يوقع بروتوكولًا مع «البترول» و«الإنتاج» لتطوير «الشركات» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وقع الدكتور علاء عبدالحليم مرزوق محافظ القليوبية والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية واللواء محمد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي بمقر وزارة البترول بمدينة نصر، الإثنين، بروتوكول تعاون لتنفيذ مشروع المحافظة لتطوير منطقة كورنيش وطريق الجانب الشرقى لترعة الإسماعيلية في منطقة شركات البترول بمسطرد والخصوص.

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كما يتضمن البروتوكول تطوير وتنظيف ورصف الطرق المحيطة وإنشاء حرم آمن لشركات البترول مع توفير مقاعد وإنارة وأرصفة على غرار مشروع «ممشى أهل مصر» في بنها على أن تتحمل شركات البترول التكاليف كاملة، والتى تبلغ 90 مليون جنيه.

أعرب المحافظ عن خالص شكره وتقديره لجهوده الوزراء وشركات البترول على هذه المساهمة المجتمعية الرائعة، مشيرًا إلى أنه في إطار المشاركة المجتمعية التي تهتم بها المحافظة بدأت شركة نستلة مشروع تطوير منطقة كفر الاربعين بمدينة بنها بتكلفة 35 مليون جنيه وقريبا ستساهم شركة نستله ايضا في إنشاء كوبري جمجرة بمدينة بنها بتمويل ذاتي من الشركة.

وأكد محافظ القليوبية على أهمية المشاركة المجتمعية من خلال الشباب والمجتمع المدني والجمعيات الأهلية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة تنفيذاً لخطة الحكومة في تحسين مستوى النظافة العامة والحفاظ على الصحة والبيئة المحيطة، ومن ثم شعور المواطن بالتغيير.