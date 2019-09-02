شكرا لقرائتكم خبر عن «جنايات القاهرة» تعيد فتح باب المرافعة بـ«أنصار بيت المقدس» بناء على طلب الدفاع والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قررت محكمة جنايات القاهرة، إعادة فتح باب المرافعة في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«أنصار بيت المقدس»، والمتهم فيها 213 متهمًا، وقررت سماع مرافعة الدفاع على مدار 4 جلسات بداية من اليوم.

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عقدت الجلسة في العاشرة و45 دقيقة، برئاسة المستشار حسن فريد، وعضوية المستشارين خالد حماد، وباهر بهاء الدين، وقال القاضي أثناء حجز الدعوى للحكم: «تقدم الدفاع مع المتهمين بطلبات عرضت على المحكمة بإعادة الدعوى للمرافعة لاستكمال مرافعة الدفاع، وبعد المداولة استجابت المحكمة لهذه الطلبات وإعادة سماع المرافعة بجلسة اليوم وعلى مدار 4 أيام».

يشار إلى أنه كان من المقرر بجلسة اليوم النطق بالحكم في القضية.

كانت النيابة وجهت للمتهمين تهم تأسيس وتولى القيادة والانضمام إلى جماعة إرهابية، تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حقوق وحريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، والتخابر مع منظمة أجنبية المتمثلة بحركة حماس «الجناح العسكري لتنظيم جماعة الإخوان»، وتخريب منشآت الدولة، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه، وإحراز الأسلحة الآلية والذخائر والمتفجرات.