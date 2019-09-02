شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل اجتماع وزير الإسكان مع قيادات قطاع مياه الشرب والصرف الصحي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعاً مع قيادات قطاع مياه الشرب والصرف الصحى بالوزارة، بحضور الدكتور خالد الذهبي، رئيس مجلس إدارة المركز القومى لبحوث الإسكان والبناء، والدكتور محمد جمال، أستاذ مصرى بجامعة ألبرتا بكندا، وذلك لمناقشة التحديات التي تواجه قطاع الصرف الصحى، خاصة صرف صحي المناطق الريفية، واستخدام أحدث التقنيات المتعلقة بعمليات المعالجة والتعقيم وحماية الشبكات، وسبل الاستفادة من المشروعات البحثية، وربطها بالتطبيق العملى، وتوحيد الجهود البحثية والعلمية بما يخدم المشروعات القومية.

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وفيما يتعلق بمناقشة التحديات التي تواجه قطاع الصرف الصحى، وبخاصة صرف صحي المناطق الريفية، أوضح «الجزار» أنه تم التأكيد على ضرورة وضع خطة واضحة للبدء في تنفيذ الحلول غير التقليدية، والتي تتناسب مع وضع المناطق الريفية وإمكانياتها، وخاصة التوابع والعزب والنجوع والكفور، والتي قد يصعب خدمتها عن طريق نظام صرف صحي مركزي (شبكات إنحدار – محطات رفع – خطوط طرد – محطات معالجة مركزية)، مع ضرورة الاستفادة من التجارب الدولية في هذا الشأن، وذلك من خلال تنفيذ الأنظمة اللامركزية وغيرها من الحلول منخفضة التكاليف.

من جهته، أشار الدكتور سيد إسماعيل، مستشار وير الاسكان للمرافق، ونائب رئيس وحدة إدارة المشروعات (PMU)، إلى أنه تم أيضاً مناقشة كيفية الاستفادة من الجهود والمشروعات البحثية التي يقوم بها المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، وتحويلها إلى حلول تطبيقية يمكن تنفيذها، ووضع الخطط اللازمة لانتشارها على نطاق واسع، وخاصة المشروع البحثى الجارى في مجال تأهيل ورفع كفاءة محطات المعالجة الثنائية القائمة وتحويلها إلى محطات معالجة ثلاثية، وكذا مناقشة كيفية الاستفادة من التقنيات المختلفة المتعلقة بعمليات المعالجة والتعقيم وحماية الشبكات، وتم التأكيد على ضرورة الحفاظ على جودة مياه الشرب حفاظاً على الصحة العامة للمواطن.

ولفت مستشار وزير الاسكان للمرافق، إلى أنه تم التأكيد على ضرورة توحيد الجهود البحثية والعلمية بما يخدم المشروعات القومية الهامة الجاري تنفيذها في مجال مياه الشرب والصرف الصحي، مع قيام المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء بدوره كمرجعية علمية وبحثية في هذا المجال، وقيامه بتقديم الدعم المطلوب للجهات التابعة لقطاع المرافق مثل (الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، والجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة)، وذلك من خلال وضع حلول عملية وتطبيقية للتحديات اليومية التي تواجه قطاع المرافق.