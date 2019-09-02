أخبار مصر | برلمانية: مجلس النواب عليه حل ٣ مشكلات تمثل أزمات للمصريين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برلمانية: مجلس النواب عليه حل ٣ مشكلات تمثل أزمات للمصريين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت النائبة أنيسة حسونة، عضو مجلس النواب، إن البرلمان عليه مهمة صعبة خلال دور الانعقاد الخامس، خاصة مع ازدحام الأجندة التشريعية الخاصة، وصورة إقرار تشريعات خدمية والقيام بدوره الرقابي لضبط الأداء الحكومي في ملفات وقضايا تتطلب تدخل سريع.

وأشارت "حسونة"، في بيان لها، اليوم الإثنين، إلى أن المجلس عليه أن يحل ٣ مشكلات رئيسية تمثل أزمات للشعب المصري، وهي النظافة، وأمان وسلامة الطرق وخفض نسبة الحوادث، بجانب إصلاح المطبات وإغلاق بالوعات الموت، التي تسبب كوارث.

كما أشارت عضو مجلس النواب إلى أهمية توجه المجلس لقضايا حرجة تمثل أزمة لدى المواطنين، حتى يستطيع تحسين صورته الذهنية أمامهم، خاصة مع أن الانعقاد الخامس هو آخر دور انعقاد في حياة المجلس الحالي، ويجب أن يختتمه بشكل مرضي للشارع المصري.



نرشح لكم.. "تعليم البرلمان" تطالب بحرمان دخول الطالب الامتحان حال عدم حضوره المدرسة



قالت الدكتورة ماجدة نصر، عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، إنه من المتوقع أن يكون العام الدراسى الجديد هادئا نسبيًا، وأن يشهد انخفاضًا في نسبة التوتر لدى طلاب المرحلة الثانوية وأولياء أمورهم، خاصة بعد قرار وزارة التربية والتعليم بتأجيل تطبيق النظام الجديد "التراكمي". نرشح لكم.. "تعليم البرلمان" تطالب بحرمان دخول الطالب الامتحان حال عدم حضوره المدرسةقالت الدكتورة ماجدة نصر، عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، إنه من المتوقع أن يكون العام الدراسى الجديد هادئا نسبيًا، وأن يشهد انخفاضًا في نسبة التوتر لدى طلاب المرحلة الثانوية وأولياء أمورهم، خاصة بعد قرار وزارة التربية والتعليم بتأجيل تطبيق النظام الجديد "التراكمي". وأضافت "نصر" في بيان لها اليوم: "أتمنى أن يكون هناك إصرارا على حضور الطالب للمدرسة وحرمانه من دخول الامتحان حال عدم الحضور، وأن يتم تشديد الرقابة على حضور المعلمين والاهتمام بالشرح داخل الفصول وأن يكون التعليم داخل المدارس، وهذا ليس صعب فهو يحتاج إلى رقابة وإشراف وتطبيق القانون فقط، بالإضافة إلى الاستمرار في خطة التطوير". وعن استخدام التابلت في الامتحانات قالت النائبة: "بالتجربة والتنفيذ ثبت أنه لا يمكن الاعتماد عليه في الوقت الحالى، هناك عدد غير قليل من المدارس غير مُجهز، وبعض المدارس المُجهزة البنية التحتية الإلكترونية بها غير مُكتملة". وتابعت عضو مجلس النواب: "التطوير مستمر، والعام المقبل سيكون هادئًا والامتحانات ستكون متكررة على مدى العام وتعتمد على الفهم وليس الحفظ، وهو جزء ناجح إلى حد كبير، وجولات لجنة التعليم في بعض المحافظات كشفت عن عدم تدريب المعلمين بالشكل الكافي". نرشح لكم.. علماء مصر غاضبون.. طلب إحاطة للحكومة حول مطالب هيئات التدريس بالجامعات



تقدم النائب فايز بركات، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، موجه إلى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد عبدالغفار، حول ضرورة النظر في مطالب هيئات التدريس بالجامعات المصرية ومطالبهم التي أوضحوها خلال حملة "علماء مصر غاضبون". نرشح لكم.. علماء مصر غاضبون.. طلب إحاطة للحكومة حول مطالب هيئات التدريس بالجامعاتتقدم النائب فايز بركات، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، موجه إلى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد عبدالغفار، حول ضرورة النظر في مطالب هيئات التدريس بالجامعات المصرية ومطالبهم التي أوضحوها خلال حملة "علماء مصر غاضبون". وقال "بركات"، في طلبه، إن أساتذة الجامعات وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، لا يحظون بالمكانة المادية والاجتماعية التي تتناسب مع مكانتهم العلمية وخدمتهم للعلم وللمجتمع، وهو ما فجر غضبهم والذي يعتبر جزءا كبيرا منه مبررا. Advertisements وأكد عضو مجلس النواب، على ضرورة الحذر حتى لا يستغل الوضع جماعات الشر في زرع فتنة بين علماء مصر ودولتهم الحبيبة، وطالب النائب بسرعة النظر في مطالب الحملة نظرا لكونها عادلة، فتدني الرواتب والمعاشات لا يليق بما قدموه لمصر ولطلابها، ولا يتناسب مع حجم ما ينفقونه على البحث العلمي، والذي من المعروف أنه مكلف للغاية خاصة بالمجالات العلمية والمعملية مقارنة بالنظرية. نرشح لكم.. برلماني: مبادرة "كلنا واحد" هدفها دعم المواطنين الأكثر احتياجًا نرشح لكم.. برلماني: مبادرة "كلنا واحد" هدفها دعم المواطنين الأكثر احتياجًا