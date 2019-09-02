أخبار مصر | صورة لحفيد مبارك برفقة نجل الفنان أحمد السقا بنيويورك

نشر "ياسين السقا"، نجل الفنان أحمد السقا صورة عبر حسابه الشخصي على موقع تطبيق الصور "إنستجرام"، وظهر نجل السقا ويرافقه عمر علاء مبارك "حفيد الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك خلال تواجدهما بأحدي الكافيهات بمدينة نيويورك الأمريكية.

الجدير بالذكر بأن ياسين السقا كشف عن فيلمه القصير "Inside out"، وهو من إخراجه وتمثيله وناطق باللغة الإنجليزية.

وفي سياق آخر كان ياسين يمر بأزمات متتالية مثل إصابته بأزمة نفسية حادة وطالب من الجميع أن يهتم بالعلاج النفسي بعد تجاهله للعلاج النفسي، مؤكدً في حديث له عبر صفحته الرسمية بأن العلاج النفسي ضروري لتجاوز المحن والأزمات وأنه لا يخجل من الاعتراف بمعاناته النفسيه بعد إصابته بالإحباط لافتًا إلي أن والدته من دعمته لتجاوز هذه الأزمة.

ياسين السقا المستبعد من أعمال فنية عدة في اللحظات الأخيرة لأسباب غامضة، نشر رسالة عبر حسابه بموقع انستجرام قال فيها: اليوم أحب أن أتخذ من الانستجرام منبرًا لأعرض شيئًا بدأت أن أقتنع به، وتزداد هذه القناعة أكثر، يومًا بعد يوم.

تابع قائلًا: في البداية أود أن آخذ قليلًا من الوقت لأتوجه بالشكر لأمي، لأنها لم تكن مجبرة للمجيء إلى حياتي، وأنها على علم بما أشعر به من مشاعر وحالة نفسية.

وأضاف: لم ولن أخجل من أن أُفصح عن معاناتي بسبب حالة إحباط، بل بالعكس، كنت أشعر بالفخر أن أفصح عن هذه المشاعر يومًا بعد يوم. كنت أحاول السيطرة على كل هذه المعوقات التي تهدد حياتي. فأنا سعيد، وتزداد هذة السعادة تدريجيًّا فأصبحت أقدّر النعم التي أنعم الله عليّ بها، فليس لكل منا الطاقة والقدرة لتقدير هذة النِعَم التي توجد بحياتنا.

وقال: لذلك أحب أن أوضح أنّ الصحة النفسية لا بد أن تنتشر أكثر وأكثر، مثل ما حدث في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا وسينغابور، وكثير من الدول المتقدمة الأخرى، وتأخذ هذة الأمور بعين الاعتبار. وأعلن أنني سأكون عضوًا فاعلًا لحركة تدعى "feel"، فهذة تشملني أنا وكثيرًا ما يعانون مثلي من هذه المشاكل.

واختتم ياسين رسالته بقوله: لقد حان وقت التغيير. فمن الآن وصاعدًا قد حان الوقت أن يعي الناس ويكونوا أكثر دراية. فليس لأحد الحكم على الآخر، فكل منّا له مشكلته وليس كل منّا مكان الآخر. فهذا وقت الوعي الفكري الذي يتخذ اتجاهًا محليًّا وعالميًّا. فلنبدأ جميعًا بتحقيق التغيير.

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