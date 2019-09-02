مصر | تجديد حبس عاطل ذبح أمين شرطة بمحيط جامع عمرو بن العاص في مصر القديمة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تجديد حبس عاطل ذبح أمين شرطة بمحيط جامع عمرو بن العاص في مصر القديمة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، تجديد حبس المتهم بذبح أمين شرطة بمحيط جامع عمرو بن العاص فى مصر القديمة، 15 يوم على ذمة التحقيقات.

وكانت النيابة فى وقت سابق قررت إرسال المتهم إلى مستشفى أحمد ماهر، للكشف الطبي عليه وبيان سلامة قواه العقلية، وتبين سلامته.

تلقى قسم شرطة مصر القديمة بلاغًا يفيد بالعثور على جثة أمني شرطة بها طعنات متفرقة بالجسم والرقبة، ومتوفى ومستولى على سلاحه الأميري بمنطقة مار جرجس.

انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ، وحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة التى تولت التحقيقات.

بأقراص مخدرة وحشيش وبانجو.. سقوط 29 "ديلر" في الجيزة



واصلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، تحت إشراف اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية لمديرية الأمن، حملاتها لمداهمة الأوكار الإجرامية وضبط كافة المخالفات القانونية والخارجين عن القانون، وحائزي المواد المخدرة والأسلحة النارية في المحافظة.

وأشرف على الحملة اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، واللواء مدحت فارس، واللواء سامح الحميلي نائب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، واللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية، وشارك في الحملة رؤساء القطاعات ومأموري وضباط الأقسام، وذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة لقوات الأمن.

وأسفرت جهود الحملة اليوم في مجال قضايا المواد المخدرة عن ضبط 31 متهم – 29 اتجار- تعاطي – 1645 جرام حشيش – 195 أقراص مخدرة – 730 جرام إستروكس – 518 جرام هيروين – جرام شادو، وفي مجال قضايا الأسلحة النارية تم ضبط 4 متهم –3 دفاع عن النفس – 2 طبنجه عيار 9 مم – فرد خرطوش محلى الصنع مختلف الاعيرة - 2 طلقة خرطوش عيار 12 مم.

وبالعرض على اللواء محمد الشريف مساعد الوزير لقطاع أمن الجيزة وجه بتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وباشرت النيابة التحقيقات.

"كلنا واحد".. مدير أمن القاهرة يفتتح معرضا للمستلزمات المدرسية بأسعار مخفضة



شهد معرض "كلنا واحد "بنادي الشرطة بعابدين إقبالا كبيرا من المواطنين لشراء مستلزمات المدارس.

واتخذت وزارة الداخلية كافة الإجراءات لإطلاق المرحلة التاسعة من مبادرة "كلنا واحد " للمستلزمات والأدوات المدرسية اعتبارًا من يوم 27 أغسطس الجارى، بالتنسيق مع مختلف قطاعات الوزارة ومديريات الأمن على مستوى كافة محافظات الجمهورية.

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جاء ذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بمواصلة جهود أجهزة الدولة برفع الأعباء عن كاهل المواطنين وفى ضوء إستراتيجية وزارة الداخلية الرامية بأحد محاورها إلى تفعيل المبادرات الإنسانية والاجتماعية انطلاقًا من الدور المجتمعى للوزارة الذى يهدف إلى بناء جسور الثقة والتعاون مع الجمهور، وبمناسبة اقتراب العام الدراسي الجديد.

وتم عقد عدة لقاءات مع بعض أصحاب فروع كبرى السلاسل التجارية على مستوى الجمهورية، وممثلي فروع الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية بالمحافظات وبعض منتجى ومصنعي الزي المدرسي وأصحاب المكتبات الكبرى، لتوفير كافة المتطلبات المدرسية (زى مدرسي – أدوات مدرسية) بجودة عالية وأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تصل إلى 30%، وعرضها من خلال (منافذ ثابتة - سيارات متحركة – معارض – شوادر) تصل إلى 276 منفذ "ثابت – متحرك" بكافة المحافظات على مستوى الجمهورية، والمعلن عنها تفصيليًا على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية https:moi.gov.eg) لتلبية احتياجات المواطنين من المستلزمات المدرسية بالأسعار المخفضة، وتواصل مديريات الأمن جهودها لتفعيل المبادرة لضمان وصول المستلزمات المدرسية بالأسعار المناسبة للمواطنين.

تواصل الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، بإشراف اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية لمديرية الأمن، حملاتها لإزالة الإشغالات وضبط المخالفات المرورية وضبط الخارجين عن القانون والمشتبه بهم بقطاع أكتوبر بالتنسيق مع شرطة المرافق، وضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، ومأموري وضباط الأقسام، والإدارة العامة لمرور الجيزة.

وأشرف على الحملة اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، واللواء مدحت فارس واللواء سامح الحميلي نائب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، واللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية.

وأسفرت جهود الحملة اليوم في مجال المرافق عن ضبط 1101 كرسى متنوع – 78 ميزان – 51 قلب شيشة – 77 ثلاجه – 125 إستاند – 34 إسطوانة غاز – 5 كوريك – سلم حديد – 76 طقطوقة – 62 تابلوه + شمسية – 194 سلاسل وأوتاد – 162 لوح خشب – 152 ترابيزة – 17 عربة يد – 4 شنظة كبيرة – 50 محضر إشغال –54 عرق خشب + لوح خشب – 20 تروللى – 5 برويطة – 14 توك توك – 2 عشه – 5 فرش متنوع – 2 قفص حديد – 30 اعلان بدون ترخيص – 7 باب متنوع – مقص حديد – جريل بلاستيك – 5 ونش وحامل حديد – 2 خلاط- 17 مربع حديد – سقاله – برنيكة بلاستيك – حفار – 19 كرتونه مياه – 2 شعلة – 2 كولمان مياه – 26 شيكاره اسمنت – 147 سيخ حديد - 3 تروسيكل – 3 تاندة – 1مكتب خشب – 4 قذح حديد – 9 غرزة شاي – حلة ونش – 5 صاروخ، وبلغ الإجمالي 2545 حالة تعديات على الطريق العام.

وبالعرض على مدير أمن الجيزة وجه بتحرر عن ذلك المحاضر اللازمة، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.

"كلنا واحد".. مدير أمن القاهرة يفتتح معرضا للمستلزمات المدرسية بأسعار مخفضة

شهد معرض "كلنا واحد "بنادي الشرطة بعابدين إقبالا كبيرا من المواطنين لشراء مستلزمات المدارس.

واتخذت وزارة الداخلية كافة الإجراءات لإطلاق المرحلة التاسعة من مبادرة "كلنا واحد " للمستلزمات والأدوات المدرسية اعتبارًا من يوم 27 أغسطس الجارى، بالتنسيق مع مختلف قطاعات الوزارة ومديريات الأمن على مستوى كافة محافظات الجمهورية.

جاء ذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بمواصلة جهود أجهزة الدولة برفع الأعباء عن كاهل المواطنين وفى ضوء إستراتيجية وزارة الداخلية الرامية بأحد محاورها إلى تفعيل المبادرات الإنسانية والاجتماعية انطلاقًا من الدور المجتمعى للوزارة الذى يهدف إلى بناء جسور الثقة والتعاون مع الجمهور، وبمناسبة اقتراب العام الدراسي الجديد.

وتم عقد عدة لقاءات مع بعض أصحاب فروع كبرى السلاسل التجارية على مستوى الجمهورية، وممثلي فروع الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية بالمحافظات وبعض منتجى ومصنعي الزي المدرسي وأصحاب المكتبات الكبرى، لتوفير كافة المتطلبات المدرسية (زى مدرسي – أدوات مدرسية) بجودة عالية وأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تصل إلى 30%، وعرضها من خلال (منافذ ثابتة - سيارات متحركة – معارض – شوادر) تصل إلى 276 منفذ "ثابت – متحرك" بكافة المحافظات على مستوى الجمهورية، والمعلن عنها تفصيليًا على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية https:moi.gov.eg) لتلبية احتياجات المواطنين من المستلزمات المدرسية بالأسعار المخفضة، وتواصل مديريات الأمن جهودها لتفعيل المبادرة لضمان وصول المستلزمات المدرسية بالأسعار المناسبة للمواطنين.