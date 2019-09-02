مصر | بأقراص مخدرة وحشيش وبانجو.. سقوط 29 "ديلر" في الجيزة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بأقراص مخدرة وحشيش وبانجو.. سقوط 29 "ديلر" في الجيزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

واصلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، تحت إشراف اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية لمديرية الأمن، حملاتها لمداهمة الأوكار الإجرامية وضبط كافة المخالفات القانونية والخارجين عن القانون، وحائزي المواد المخدرة والأسلحة النارية في المحافظة.

وأشرف على الحملة اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، واللواء مدحت فارس، واللواء سامح الحميلي نائب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، واللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية، وشارك في الحملة رؤساء القطاعات ومأموري وضباط الأقسام، وذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة لقوات الأمن.

وأسفرت جهود الحملة اليوم في مجال قضايا المواد المخدرة عن ضبط 31 متهم – 29 اتجار- تعاطي – 1645 جرام حشيش – 195 أقراص مخدرة – 730 جرام إستروكس – 518 جرام هيروين – جرام شادو، وفي مجال قضايا الأسلحة النارية تم ضبط 4 متهم –3 دفاع عن النفس – 2 طبنجه عيار 9 مم – فرد خرطوش محلى الصنع مختلف الاعيرة - 2 طلقة خرطوش عيار 12 مم.

وبالعرض على اللواء محمد الشريف مساعد الوزير لقطاع أمن الجيزة وجه بتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وباشرت النيابة التحقيقات.

بـ"حشيش وتمثال على شكل قرد".. القبض على سباك في الحوامدية

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نجح رجال مباحث الجيزة في القبض على سباك لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة، وحيازته تمثال يشتبه في أثريته بمركز الحوامدية، جنوب المحافظة، وأخطر اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وتلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطار من العميد علاء فتحي رئيس قطاع جنوب الجيزة بورود معلومات أكدتها التحريات للنقيب فاروق عبد القادر معاون مباحث قسم شرطة الحوامدية مفاداها قيام "سيد.ع. م"، 41 سنة، سباك ومقيم بدائرة القسم بمزاولة نشاطًا إجراميا تخصص في الإتجار بالمواد المخدرة متخذًا من منطقة سكنه مسرحًا لترويجها.

وعقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة وتأكد العقيد أحمد نجم مفتش مباحث جنوب الجيزة من صحة المعلومات الواردة، تم إعداد مأمورية برئاسة المقدم عماد رشدي وكيل فرقة جنوب الجيزة والنقيب فاروق عبد القادر معاون مباحث القسم، استهدفت المتحري عنه وأمكن طبطه بمسكنه وبحوزته 5 قطع لجوهر الحشيش المخدر وزنت حوالى 50 جرام، مبلغ 250 جنيه، تمثال متوسط الحجم على شكل قرد يشتبه بأثريته.

وبمواجهته اعترف خلال التحقيقات التي أجريت بإشراف اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ من حصيلة بيعها وأضاف بعثوره على التمثال المضبوط أثناء قيامه بأعمال حفر للسباكة.

وبعرض التمثال على أحد مفتشي الآثار أفاد بعدم أثريته، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله بإخطار مدير أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.

