السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة فى حركة قطارات الاثنين

محمد اسماعيل - القاهرة - (أ ش أ): أعلنت هيئة السكة الحديد، التأخيرات المتوقعة اليوم الاثنين، على بعض الخطوط، نظرًا لأعمال تجديدات وصيانة السكك وتحديث نظم الإشارات وهي كالتالي: أولاً: خط القاهرة / الإسكندرية، بمتوسط تأخيرات مدة 30 دقيقة. ثانيًا: خط القاهرة / السد العالي، بمتوسط تأخيرات كالآتي: - القاهرة / أسيوط مدة 30 دقيقة Advertisements - أسيوط / أسوان مدة 30 دقيقة ثالثًا: خط بنها / بور سعيد، بمتوسط تأخيرات مدة 30 دقيقة رابعًا: خط طنطا / المنصورة / دمياط، بمتوسط تأخيرات القطارات مدة 25 دقيقة. وتعتذر الهيئة لجمهور المسافرين عن هذه التأخيرات بسبب التهديات في بعض مواقع العمل بالمشروعات الحديثة الجاري تنفيذها من تجديد وصيانة السكك وتطوير المزلقانات والمحطات وتحديث نظم الإشارات، ودعت المسافرين إلى اتخاذ التدابير والاستعدادات بما يتوافق مع مصالحهم وأشغالهم.​

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