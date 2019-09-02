محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أسامة عبدالكريم:
توقع الدكتور أحمد عبدالعال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، استقرار درجات الحرارة، اليوم الاثنين، وعلى مدار الأسبوع الجاري.
وقال عبدالعال في تصريحات لـ"الخليج 365"، إن درجات الحرارة تتراوح ما بين 33 : 35 درجة على القاهرة، بينما تصل درجات الحرارة على شمال الصعيد إلى 36 : 38 درجة، فيما تسجل في محافظات جنوب الصعيد 40 درجة.
وأضاف رئيس هيئة الأرصاد، أن الحالة الجوية تشهد انخفاض في درجات الرطوبة من 5 إلى 10%، لتصل نسبة الرطوبة 75%، مضيفًا أن الشبورة المائية ستكون خلال فترات الصباح على الطرق الزراعية.
ولفت إلى أن حركة الرياح تنشط على سواحل البحر الأحمر وجنوب سيناء، ما يؤثر على حركة الملاحة البحرية.
كانت هذه تفاصيل خبر انخفاض الرطوبة واستقرار الحرارة.. الأرصاد تعلن توقعاتها لطقس الاثنين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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