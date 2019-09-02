أخبار مصر | لتعرضهم للنصب.. الطلاب المصريون بـ"أوكرانيا" يستغيثون بالسفير المصري‎

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لتعرضهم للنصب.. الطلاب المصريون بـ"أوكرانيا" يستغيثون بالسفير المصري‎ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أرسل عدد من الطلبة المصريين الملتحقين بجامعة دونتسك الوطنية الطبية بمدينة كيرڤوجراد الأوكرانية، نداء استغاثة إلى السفير المصري بأوكرانيا، الدكتور حسام الدين علي، والجالية المصرية في أوكرانيا برئاسة علي فاروق.

وقالت الجالية المصرية في أوكرانيا "البيت المصري"، وفق بيان لها أمس الأحد، إن الطلاب المصريين يتعرضون للنصب والتهديد من قبل إدارة الجامعة، بعد وجودها ضمن قائمة الجامعات الوهمية والتي حذرت وزارة التعليم العالي، الطلاب المصريين من الالتحاق بها، كونها غير معترف بها في مصر وما يترتب عليه من ضياع مستقبل الآلاف من الطلاب المصريين سنويًا.

وتابع البيان: "حينما طالب 450 طالب مصري في الجامعة، بملفاتهم للتحويل إلى جامعات أخرى، رفضت الإدارة ذلك، وأجبرتهم على الاختيار بين البقاء في الجامعة، أو التحويل لجامعات أخرى تخضع لتحكم سماسرة، أو رفدهم والعودة إلى مصر، للحصول على فيزا جديدة لأوكرانيا عن طريق احد السماسرة مقابل ١٥٠٠ إلى ٢٠٠٠ دولار، والرجوع كشرط للتحويل للجامعة التي يريدونها".

ولفت البيت المصري في أوكرانيا، إلى تحرك السفير المصري في كييف، ورئيس الجالية المصرية، بتحذير الجامعة وإخطار الجهات الأمنية بالواقعة، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه إدارة دونتسك الوطنية، لحماية حقوق الطلبة المصريين.

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مساعد وزيرة الهجرة لشئون الجاليات: تواصلت سريعا مع رئيس الجالية المصرية بأوكرانيا لتوفير رعاية صحية سريعة للطالب المصري الذي تعرض لنزيف في المخ

أرسل أحد الطلاب المصريين في أوكرانيا، استغاثة للصفحة الرسمية لوزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بشأن زميل له يدعى (أ.أ.م.ع) والذي تعرض لنزيف في المخ ولا يوجد رعاية صحية مناسبة له.

وبناء على ذلك، تجاوبت الوزارة سريعا مع الاستغاثة، وقام اللواء مازن فهمي مساعد وزيرة الهجرة لشئون الجاليات، بالتواصل مع الأستاذ علي بيومي رئيس الجالية في أوكرانيا؛ لمتابعة الحالة، وأفاد رئيس الجالية بأن حالة الشاب تم عرضها على أحد الأطباء الكبار بالعاصمة "كييف" لمتابعة حالته، تمهيدًا لنقله إلى هناك لتلقي العلاج المناسب لعدم توافر الإمكانيات الطبية في المدينة التي يوجد بها.

وأكد فهمي بأنه تم التوصل أيضًا مع السفارة المصرية في أوكرانيا لمتابعة الحالة، كما تم التنسيق مع السفارة الأوكرانية بالقاهرة لإنهاء متطلبات سفر والد الشاب ليكون مرافقًا له، وقد استقبله رئيس الجالية هناك، مضيفًا أن الشاب تم نقله بالفعل إلى العاصمة "كييف" لاستكمال علاجه وعمل كافة الفحوصات الطبية اللازمة له.

وأشار فهمي إلى أن المستشفى أفادت بأن الشاب خضع لعملية قسطرة في المخ، كما تم التواصل مع والد الشاب للاطمئنان على حالته بعد إجراء العملية.