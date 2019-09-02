أخبار مصر | طقس اليوم ودرجات الحرارة المتوقعة بمصر وجميع دول العالم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر طقس اليوم ودرجات الحرارة المتوقعة بمصر وجميع دول العالم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
يسود البلاد، اليوم، طقس معتدل على السواحل الشمالية، رطب على الوجه البحري والقاهرة، حار على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا، لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد.
وتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء، كما تنشط على البحر الأحمر وخليج السويس مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة، مع ارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة، مع ارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية.
وعن درجات الحرارة المتوقعة، اليوم، على محافظات ومدن مصر:
الصغرى العظمى
القاهرة 25 34
شبين الكوم 24 34
طنطا 24 34
دمنهور 24 33
الإسكندرية 24 30
بلطيم 25 30
مطروح 23 29
السلوم 23 30
سيوة 24 36
بورسعيد 26 29
دمياط 25 29
الزقازيق 25 35
الإسماعيلية 22 34
السويس 23 34
العريش 23 31
رفح 23 31
رأس سدر 24 35
نخل 22 35
نويبع 29 36
طابا 25 34
كاترين 18 35
الطور 27 33
شرم الشيخ 29 38
الغردقة 28 37
مرسى علم 28 35
الفيوم 25 36
بنى سويف 25 36
المنيا 24 37
أسيوط 24 37
سوهاج 25 38
قنا 26 39
الأقصر 27 40
أسوان 28 41
أبوسمبل 24 40
الوادى الجديد 24 41
شلاتين 29 38
أبورماد 30 37
حلايب 30 36
رأس حدربة 30 36
أما عن درجات الحرارة المتوقعة على عدد من المدن والعواصم العربية
الصغرى العظمى
مكة المكرمة 28 40
المدينة 30 46
الرياض 28 45
المنامة 33 40
أبوظبى 30 44
الدوحة 31 39
الكويت 42 48
دمشق 16 36
بيروت 26 31
عمان 17 33
القدس 19 30
غزة 23 31
بغداد 27 44
مسقط 28 32
صنعاء 16 29
الخرطوم 28 39
طرابلس 24 29
تونس 22 29
الجزائر 22 38
الرباط 18 27
نواكشوط 25 30
وعن درجات الحرارة المتوقعة على عدد من مدن وعواصم العالم
الصغرى العظمى
أنقرة 17 33
أسطنبول 23 29
إسلام آباد 26 34
نيودلهى 28 35
جاكرتا 23 33
بكين 20 34
كوالالمبور 22 33
طوكيو 24 31
أثينا 21 33
روما 20 29
باريس 09 22
مدريد 18 32
برلين 11 22
لندن 13 20
مونتريال 12 22
موسكو 13 24
نيويورك 20 27
واشنطن 20 31
وكان الدكتور محمود شاهين، مدير إدارة التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، قد أعلن إن حالة الطقس اليوم وغدا تشهد تحسنا في أغلب الأنحاء، ووجود نشاط خفيف للرياح أغلب الفترات يخف من حدة الحرارة ويعطي نسمات هوائية جميلة.
وتوقع شاهين، أن تستمر نسب الرطوبة مرتفعة حتى نهاية الأسبوع الأول من شهر سبتمبر المقبل، وبعد ذلك تتحسن الأحوال الجوية على أغلب المناطق نتيجة انخفاض نسب الرطوبة لأول مرة.
وأكد شاهين وجود نشاط للرياح في جنوب سيناء وبعض المناطق من جنوب الصعيد مثيرة للرمال والأتربة لكنها لن تؤثر على الأنشطة اليومية.
ويجب عندما تزداد درجة الحرارة للجو يجب أن تهتم بتناول الكثير من السوائل، ولا تنتظر حتى تشعر بالعطش حتى تتناول السوائل، بل تناولها حتى في حالة عدم الشعور بالعطش.
وإذا كنت تمارس التمارين الرياضية في الجو الحار، يجب تناول كوبان إلى أربعة من السوائل كل ساعة. وإذا كنت مصابا بحالة طبية يمنعك فيها الطبيب من تناول الكثير من المياه يجب أن تستشير الطبيب مرة أخرى لمعرفة ما الكمية التي يجب عليك تناولها في الجو الحار.
ولكن يجب عليك الابتعاد عن المشروبات التي تحتوي على نسبة مرتفعة من السكر، كما يجب عليك تجنب المشروبات الباردة لأنها تسبب تقلصات المعدة.