أخبار مصر | أسرار مقابر قدماء المصريين.. "أواني كانوبية ومسند رأس وختم المقبرة"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أسرار مقابر قدماء المصريين.. "أواني كانوبية ومسند رأس وختم المقبرة" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اعتنى المصري القديم بكل ما يخص جسد المتوفى، وقد اعتقد أنه يجب على الجسد أن يبقى على حالته سليمًا حتى يستطيع الاستيقاظ في العالم الآخر، لذلك حرص على تحنيط الجسد والحفاظ على كل أجزاءه.

قال قال الدكتور عماد بدير مدير عام متحف طنطا، إن المصري القديم حافظ على الجسد بواسطة التحنيط واستخدم في سبيل ذلك عدد كبير من المواد الكيميائية، ولكنخ اكتشف أن أحشاء المتوفي "الكبد المعدة الرئتين الأمعاء" أول ما يفسد من الجسد وقد يؤدي إلى تعفن الجثة فما كان منه إلا أن احتفظ بتلك الأحشاء خارج الجسد ووضعها في أواني سميت بالاواني الكانوبية.

وأضاف أن المصري القديم اعتقد بأهمية تلك الأعضاء لضرورة بعث المتوفي في الحياة الاخرة، فقام بحفظها في أواني خاصة صنعها من الألباستر، وجعل أغطيتها ذات رؤوس لكل منها دلالة، حيث كانت الأواني في البداية ذات أغطية مسطحة، ثم أصبحت ذات رؤوس آدمية شكلها قريب من المتوفي، ولكن منذ عصر الأسرة الثامنة عشر أصبح لكل إناء غطاء مميز له شكل أحد أبناء حورس الأربعة، لتوضع الأحشاء المنتزعة تحت حمايتهم.



وأشار بدير إلى ان الإناء الذي يأخذ شكل قرد البابون حابي كان تحفظ فيه الرئتين، والإناء الذي يأخذ غطاؤه الشكل الآدمي يسمى إمستي وهو المسئول عن حفظ الكبد، أما الإناء الذي يأخذ غطاؤه شكل ابن أوي فكان يسمى دوا موت إف وتحفظ به المعدة، أما الإناء الذي كان غطائه علي شكل صقر كان يسمي قبح سنو اف وتحفظ به الأمعاء. وأشار بدير إلى ان الإناء الذي يأخذ شكل قرد البابون حابي كان تحفظ فيه الرئتين، والإناء الذي يأخذ غطاؤه الشكل الآدمي يسمى إمستي وهو المسئول عن حفظ الكبد، أما الإناء الذي يأخذ غطاؤه شكل ابن أوي فكان يسمى دوا موت إف وتحفظ به المعدة، أما الإناء الذي كان غطائه علي شكل صقر كان يسمي قبح سنو اف وتحفظ به الأمعاء. مسند الرأس



أوضح بدير كانت مساند الرأس تدفن عادة مع المتوفي وبخاصة أثناء عصر الدولة القديمة والوسطى وكانت توضع في التوابيت تحت رأس المومياء فهي المسئولة بشكل أساسي عن رفع رأس المتوفي بطريقة سحرية أثناء البعث. أوضح بدير كانت مساند الرأس تدفن عادة مع المتوفي وبخاصة أثناء عصر الدولة القديمة والوسطى وكانت توضع في التوابيت تحت رأس المومياء فهي المسئولة بشكل أساسي عن رفع رأس المتوفي بطريقة سحرية أثناء البعث. ختم باب المقبرة Advertisements