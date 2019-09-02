مصر | اليوم.. استكمال سماع الشهود في محاكمة "ولاية سيناء 4" عسكريا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليوم.. استكمال سماع الشهود في محاكمة "ولاية سيناء 4" عسكريا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
تستكمل اليوم الإثنين المحكمة العسكرية المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة، سماع اقوال الشهود بجلسة محاكمة المتهمين في القضية رقم 137 لسنة 2018 جنايات شمال القاهره العسكرية المعروفة إعلاميًا بـ"ولاية سيناء 4"، والمتهم فيها 555 متهما بتأسيس 43 خلية عنقودية تابعة لتنظيم "داعش"، ارتكبت 63 جريمة في شمال سيناء .
وكانت نيابة أمن الدولة العليا في وقت سابق، نظرت القضيتين 79 و1000 لسنة 2017، وأحالتهما للقضاء العسكري تحت رقم 137 لسنة 2018 جنايات شمال العسكرية.
وكشفت تحقيقات النيابة وتحريات قطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية، عن أن الجرائم الإرهابية التي نفذها المتهمون في القضية تركزت في محافظة شمال سيناء، بالإضافة إلى تواصل قيادات وكوادر الجماعة مع قيادات تنظيم "داعش" بدولتي العراق وسوريا بصفة دائمة ومستمرة، وأن عددا من عناصر الجماعة التحقوا بمعسكرات التنظيم في سوريا لتلقي التدريبات على استعمال الأسلحة وصناعة المتفجرات واكتساب الخبرة الميدانية في حروب العصابات وقتال الشوارع، والعودة إلى مصر لتنفيذها في أعمال عدائية ضد الدولة ومؤسساتها ومواطنيها.
وأظهرت التحقيقات والتحريات، أن المتهمين رصدوا مجموعة من المؤسسات والشخصيات العامة، في إطار تخطيطهم لارتكاب عمليات إرهابية، من بين تلك المخططات رصد مبنى وزارة الداخلية وأكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة، ورصد عدد من السفر العابرة لقناة السويس وميناء دمياط، وكنيسة بمنطقة عزبة النخل بالمرج، وكنيسة الأنبا شنودة بالغردقة، وكنيسة بولس الرسول بالعبور.
ضابط أمن وطني بـ"ولاية سيناء": قمت بإلقاء القبض على عضوي التنظيم جودة والقناوي
تواصل الدائرة 30 إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم طره، الاستماع إلى أقوال شهود الإثبات خلال محاكمة حمادة السيد مدافع أسوان و43 آخرين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"ولاية سيناء" .
وقامت المحكمة باستدعاء الشاهد النقيب أحمد محمد محمود الضابط بالأمن الوطني والذي أكد انه قام بالقاء القبض على أحد المتهمين.
ثم استدعت المحكمة أيضا الشاهد الثالث المقدم أسامة المصري الضابط بقطاع الأمن الوطني للاستماع لشهادته والذي قال: "لا اتذكر بأنني قمت بإجراء تحريات حول القضية، وإنما قمت بالقبض على عضو التنظيم محمد جودة محمد وآخر يدعى سامح حامد القناوي".
وأضاف الشاهد أسامة المصري أن السند القانوني لضبط المتهمين كان إذنا من النيابة العامة وأنه قرر بالتحقيقات بتواجد أعيرة نارية وأوراق تنظيمية ولكنه لا يتذكر جيدا تفاصيل هذه المضبوطات.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد سعيد الشربينى، وعضوية المستشارين وجدي عبد المنعم والدكتور علي عمارة، وسكرتارية أحمد مصطفى ومحمد الجمل وجمال أحمد.
وكانت النيابة قد احالت المتهمين للمحاكمة الجنائية لانهم فى غضون الفترة من 2015 وحتى 9 فبراير 2018 بمحافظة القاهرة والجيزة والدقهلية والقليوبية وكفر الشيخ والفيوم وشمال سيناء وفى خارج مصر تولى المتهمون من الأول حتى السابع، قيادة فى جماة إرهابية داخل البلاد بان أسسوا 7 خلايا عنقودية، تولوا قيادتها بالجماعة المسماة " ولاية سيناء" التى تهدف إلى ارتكاب جرائم الإرهاب وتدعو لتكفير الحاكم ووجوب الخروج عليه، وتغيير نظام الحكم بالقوة وتعطيل الدستور والقوانين، ولالاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشأتها، واستباحة دماء المسحيين ودور عبادتهم، واستحلال أموالهم وممتلكاتهم، واستهداف المنشآت العامة والهامة بهدف الإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وكان الإرهاب من الوسائل التى تستخدم فى تحقيق الأغراض التى تدعو إليها.