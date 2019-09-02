شكرا لقرائتكم خبر عن أجندة الإثنين.. الأخبار المتوقعة 2 سبتمبر 2019 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار القاهرة.. تصدر محكمة جنايات القاهرة حكمها في محاكمة 213 متهمًا من أخطر عناصر تنظيم (أنصار بيت المقدس) الإرهابي. القاهرة.. تسير شركة مصر للطيران 7 رحلات من مطاري جدة والمدينة المنورة؛ لنقل 900 حاج إلى القاهرة، وذلك ضمن رحلات «الجسر الجوي» لعودة الحجاج المصريين. القاهرة.. تنظم وزارة التنمية المحلية معرض «العودة إلى المدارس» بالدقى وذلك لرفع الأعباء عن كاهل محدودي الدخل. Advertisements شرم الشيخ.. ينطلق المنتدى الكشفي العربي الرابع بشرم الشيخ بمشاركة 15 دولة عربية. كفر الشيخ.. تنظم كلية الهندسة بجامعة كفر الشيخ المؤتمر الأول لشباب الباحثين لتشجيع طلاب الدراسات العليا والباحثين على مواصلة إنتاج البحث العلمي. أبوظبي.. تنطلق بالعاصمة الإماراتية، أعمال الدورة الثامنة من «ملتقى الصين2019» والتي تستمر يومين. تونس.. تنطلق الحملة الدعائية للمرشحين للانتخابات الرئاسية المبكرة بتونس، وتستمر حتى 13 سبتمبر الجاري. القاهرة.. يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز نظيره بتروجيت على ملعب بتروسبورت في نصف نهائي بطولة كأس مصر.

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