بالتفاصيل.. الأرصاد تكشف توقعاتها لطقس الـ72 ساعة المقبلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أسامة عبدالكريم:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، توقعات طقس الـ72 ساعة المقبلة، بداية من اليوم الاثنين، وغدا الثلاثاء، وبعد غدٍ الأربعاء.

وتوقعت الهيئة، أن يسود اليوم الاثنين، طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة رطب على الوجه البحري والقاهرة، حار شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارًا، لطيف ليلًا.

فيما تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية، كما تنشط رياح معتدلة على البحر الأحمر وخليج السويس، ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة.

وجاءت درجات الحرارة المتوقعة:

- السواحل الشمالية الغربية 30 24

- السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء 31 25

- الوجه البحري والقاهرة 34 24

- جنوب سيناء والغردقة 38 28

- شمال الصعيد 37 26

- جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين 41 28

طقس غدٍ الثلاثاء:

من المتوقع أن يظل الطقس يوم الثلاثاء، معتدلًا على السواحل الشمالية، مائل للحرارة رطب على الوجه البحري والقاهرة حار على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارًا، لطيف ليلًا.

وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية، والرياح المعتدلة تنشط على جنوب سيناء، كما تنشط الرياح على البحر الأحمر وخليج السويس، ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة.

وجاءت درجات الحرارة المتوقعة:

- السواحل الشمالية الغربية 30 24

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- السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء 30 25

- الوجه البحري والقاهرة 33 25

- جنوب سيناء والغردقة 37 29

- شمال الصعيد 36 26

- جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين 40 28

طقس الأربعاء:

من المتوقع أن يسود يوم الأربعاء، طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة رطب على الوجه البحري والقاهرة حار على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلًا.

وتوقعت هيئة الأرصاد، أن تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية.

وتنشط الرياح المعتدلة على جنوب سيناء ومناطق من جنوب البلاد، كما تنشط على البحر الأحمر وخليج السويس، مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.

وجاءت درجات الحرارة المتوقعة:

- السواحل الشمالية الغربية 30 24

- السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء 30 25.

- الوجه البحري والقاهرة 35 25.

- جنوب سيناء والغردقة 37 29

- شمال الصعيد 36 26

- جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين 40 29