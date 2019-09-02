حدث ليلا| تفاصيل الإعلان عن "وظائف الجمارك".. وحبس المتهم في تفجير معهد الأورام

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

شهدت الليلة الماضية، والساعات الأولى من اليوم الاثنين، عددًا من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، نستعرض بعضها في التقرير التالي:

- وسائل الإعلام العربية والدولية تبرز مباحثات السيسي مع "الصباح" بالكويت

أبرزت وسائل الإعلام العربية والدولية المسموعة والمقروءة والمرئية بالقمة المصرية - الكويتية ومباحثات الرئيس عبد الفتاح السيسي مع المسئولين الكويتين وعلى رأسهم الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت.

- للعاملين بالدولة.. وظائف شاغرة بـ"الجمارك" (التفاصيل والشروط)- صور

أعلنت مصلحة الجمارك المصرية عن حاجتها لندب عدد من العاملين بالجهات والمصالح الحكومية الخاضعة لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحتـه التنفيذية للعمل بالمناطق الجمركية الآتية:

- وزير التموين يوجه بمد "أهلاً مدارس" بالمستلزمات وإطلاق قوافل للمناطق الشعبية

تفقد وزير التموين، واللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، أجنحة معرض "أهلاً مدارس"، اليوم الأحد.

- وزير الآثار عن إنشاء بوابة إلكترونية تروج للمصريين القدماء: "مؤجل"

قال وزير الآثار، إن إنشاء بوابة إلكترونية تروج للآثار المصرية القديمة في العالم الخارجي، أمر مؤجل في الوقت الحالي، لعدة أسباب أهمها أن وزارة الآثار تعاني ضعفا من ناحية الاستخدام التكنولوجي الحديث.

- الأقوى في التاريخ.. إخلاء ساحل ولاية ساوث كارولينا مع اقتراب "دوريان"

أصدر هنري مكماستر حاكم ولاية ساوث كارولينا الأمريكية، مساء أمس الأحد، أمرًا بإخلاء ساحل الولاية في الوقت الذي وصل فيه إعصار دوريان إلى جزر البهاما كعاصفة من الفئة الخامسة.\

- حبس المتهم في تفجير معهد الأورام 15 يومًا على ذمة التحقيقات

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قررت نيابة أمن الدولة العليا، حبس المتهم "حسام ع." المقبوض عليه في قضية حادث معهد الأورام 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

- اليوم.. "مصر للطيران" تسيّر 7 رحلات لنقل 900 حاج من السعودية

تسير شركة مصر للطيران، اليوم الاثنين، 7 رحلات جوية من جدة والمدينة المنورة إلى مطاري القاهرة وبرج العرب لنقل 900 حاج، بواقع 4 رحلات من جدة لنقل 500 حاج، و3 رحلات من المدينة المنورة لنقل 400 حاج من حجاج قرعة تنازلات، وبعثة عمل الشركة وبعثات هيئات أخرى لخدمة الحجاج بخلاف رحلات العمل، بحسب ما صرح الطيار أحمد عادل رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران.

- صحفي كويتي: السيسي استطاع أن يعود بمصر إلى ريادة المنطقة

أكد الكاتب الصحفي أحمد الجار الله، رئيس تحرير جريدة السياسة الكويتية، أن زيارة الرئيس السيسي إلى الكويت تأتي في توقيت مهم جدًّا، وأن لقاءه مع الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت، مهم للدول العربية والخليجية.

- "الإيرانيين والأمريكان، والاثنين بينكدوا على بعض".. أديب عن التصعيد في لبنان

علق الإعلامى عمرو أديب، على ما حدث فى الجنوب اللبنانى من عمليات عسكرية بين حزب الله وإسرائيل، قائلاً: "معركة بين الإيرانيين والأمريكان، والاثنين بينكدوا على بعض".

- محافظة القاهرة: هدم 266 عقارًا بمنطقتي أبو السعود وعين الحياة

أكد أحمد فؤاد، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية استمرار الجهود في إخلاء منطقة أبو السعود بحي مصر القديمة، وهدم العقارات وازالة الإشغالات، مشيرًا الى أنه تم استئناف أعمال الإزالة التي أسفرت عن هدم 61 عقارًا.

- بسرعة 300 كيلومتر في الساعة.. "دوريان" يدك جزر الباهاما

ضرب الإعصار "دوريان" جزر الباهاما، بعد أن أصبح ثاني أقوى أعاصير الأطلسي المسجلة، واقترب أكثر من الولايات المتحدة حيث جرى إخلاء بعض المناطق في ولاية فلوريدا بينما تتأهب ولايات جورجيا ونورث وساوث كارولاينا لاستقبال رياح عاتية وأمطار غزيرة، بحسب "سكاي نيوز".

- قرقاش: قرار الحرب والسلام يجب أن يكون في يد الدولة اللبنانية

طالب وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتية، بضرورة أن يكون قرار الحرب والسلام في يد الدولة اللبنانية.