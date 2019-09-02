مصر | المعاينة تكشف عن سر وقوع حادث مروري بشارع فيصل.. "السرعة الزائدة" كلمة السر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المعاينة تكشف عن سر وقوع حادث مروري بشارع فيصل.. "السرعة الزائدة" كلمة السر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت معاينة رجال مرور الجيزة، عن تفاصيل إصابة 10 أشخاص في حادث مروري بشارع فيصل، وتبين أن السرعة الزائدة السبب فى وقوع الحادث، موضحة أنه حال سير قائد السيارة في طريقه إلى إتجاه فيصل، إختلت عجلة القيادة بيده عند نزلة الكوبري، مما أسفر عن إصطدامهة بالسور الحديدي.

كان أصيب 10 أشخاص في حادث مروري بشارع فيصل، وأخطر اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وتلقت الإدارة العامة لمرور الجيزة إخطار من شرطة النجدة بوقوع حادث مروري ووجود مصابين بشارع فيصل.

وعلى الفور انتقل رجال المرور لمكان البلاغ، وتبين أنه حال سير سيارة ميكروباص بالطريق، اختلت عجلة القيادة بيد قائدها ما أسفر عن اصطدام السيارة بالسور الحديدي الجانبي للطريق.

ونتج عن الحادث تهشم السيارة وإصابة 10 أشخاص من مستقليه، وتم نقلهم إلى أقرب مستشفيات، وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات، وجار العمل على عودة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.

سرقا 7 كيلو ذهب.. تفاصيل سقوط عصابة الشقيقين في كرداسة

كشفت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة عن تفاصيل سرقة 7 كيلو ذهب من سيارة بنطاق مركز كرداسة، وتبين أن شقيقين وراء ارتكاب الجريمة، وأخطر اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

تلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطار من العميد طه فودة رئيس قطاع أكتوبر، بورود بلاغا للمقدم إسلام سمير رئيس مباحث مركز شرطة كرداسة من صبحى.م. ا. م، 42 سنة، تاجر مصوغات، بإكتشافه كسر الزجاج الخلفى للسيارة خاصته وسرقة حقيبة تحوى بداخلها كمية من المصوغات الذهبية تزن 7 كيلو جرام تقريبًا.

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وبتشكيل فريق بحث لكشف ملابسات الجريمة، أسفرت عنه جهود فريق البحث بأن وراء إرتكاب الواقعة كلا من حسام.ق. م. م، 32 سنة، شقيقه مصطفى، 36 سنة، عاطل، وتم ضبطهما تنسيقًا مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الأسكندرية، وبحوزتهما مبلغ مالى 45 ألف جنية، 15 هاتف محمول، 3 جهاز لاب توب، وبإرشادهما تم ضبط المصوغات الذهبية المشار إليها.

وبتطوير مناقشة المتهمان إعترفوا بإرتكابهما 7 جرائم سرقة أخرى مماثله، قررا أن أجهزة اللاب توب المضبوطه بحوزتهما أثناء ضبطها خاصين بالواقعتين الرابعة والسابعة، وأضافا بإنفاقهما المبالغ المالية التي تم سرقتها وتخلصهما من الأوراق الشخصية الخاصة بالمبلغين، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بإخطار مدير أمن الجيزة وباشرت النيابة العامة التحقيقات.

تفاصيل جديدة حول العثور على رضيع أمام مسجد في البدرشين

كشفت تحقيقات رجال مباحث الجيزة عن تفاصيل واقعة القبض على شخصين لاتهامهما بإلقاء طفل رضيع أمام أحد المساجد بنطاق مركز البدرشين جنوب محافظة الجيزة، وتبين أن المتهمين قررا خلال التحقيقات بعثورهما على الطفل الرضيع بالزراعات، وحملاه من الزراعات، وقاما بوضعه أمام المسجد.

كان نجح رجال مباحث الجيزة، في تحديد هوية المتهمين بإلقاء الطفل الرضيع المعثور عليه أمام أحد المساجد، بنطاق مركز البدرشين، جنوب محافظة الجيزة، وتمكنت القوات من القبض عليهما، وأخطر اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وتلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطار من العميد علاء فتحي رئيس قطاع جنوب الجيزة، بورود بلاغا للرائد أحمد عكاشة رئيس مباحث مركز شرطة البدرشين، من الأهالي بعثورهم على طفل رضيع، أمام أحد المساجد بدائرة المركز.

وكلف اللواء سامح الحميلي نائب مدير مباحث الجيزة، اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية، بتشكيل فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة، وسرعة ضبط مرتكبيها، وتوصلت تحريات العقيد أيمن الشرقاوي مفتش مباحث جنوب الجيزة، إلى مرتكبي الواقعة، وبإعداد قوة أمنية تمكن المقدم مصطفي مخلوف وكيل فرقة البدرشين والعياط، والقوة المرافقة له، من القبض عليهما، وإقتيادهما إلى ديوان القسم، لمناقشتهما، وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة، والعرض على النيابة العامة التي تولت التحقيقات.