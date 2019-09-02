أخبار مصر | بـ٢٠٠٠ جنيه في الشيفت.. معهد ناصر يطلب للتعيين أطباء طوارئ

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بـ٢٠٠٠ جنيه في الشيفت.. معهد ناصر يطلب للتعيين أطباء طوارئ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال كريم سلام مساعد المدير العام مدير الرعايات بمستشفى معهد ناصر، إن المستشفى فى حاجة للتعاقد مع أطباء تخصص طوارئ وتمريض للعمل بقسم الطوارئ الذي تم تجديده مؤخرا.

وأكد أن التعاقد فوري، والتواصل معه عبر واتس آب 01023397716، مشيرًا إلى أن الأطباء سيستفيدون بدورات وشهادات خبرة علي حساب المعهد.

وطالب المعهد التعاقد مع أطباء مقيمين بمقابل 1000 جنيه للشيفت ١٢ ساعة، وأطباء مقيمين حاصلين علي الجزء الأول من الماجيستير أو الزمالة بمقابل 1500 جنيه للشيفت ١٢ ساعة، وأخصائيين بمقابل 2000 جنيه للشيفت ١٢ ساعة.

ويعد مستشفى معهد ناصر أحد الصروح الطبية المهمة التابعة لوزارة الصحة، وقد أتم عامه الثلاثين حيث تم افتتاحه فى 12 يوليو 1987 والمستشفى يعد قبلة للكثير من المرضى على مستوى الجمهورية فى جميع التخصصات حيث يقدم الخدمة الطبية لملايين سنويا كما حقق سمعة طيبة فى كثير من البلاد العربية ويعد أحد الصروح الطبية المهمة التى تنفذ استراتيجية الحكومة فى ملف السياحة العلاجية و هو اول من قدم خدمة السياحة العلاجية فى مصر التى تناسب جميع الفئات والخدمات الطبية المقدمة ممتازة ويعتبر معهد ناصر من رواد مقدمى الخدمة الطبية للوافدين الأجانب من خلال مكتب متخصص لاستقبال التقارير الطبية وعرضها على الاطباء المتخصصين، كما ينفرد بخدمة من والى الطائرة بواسطة فريق مدرب لاستقبال المرضى من خلال مكاتب معهد ناصر بمطار القاهرة.

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عدد المترددين على الطوارئ العام الماضى بلغ 58 ألف مريض، وعدد المترددين على العيادات الخارجية 333 ألفا وعدد العمليات التى تم إجراؤها 20 ألفا و450 عملية وعدد حالات الدخول 60 ألفا وعدد جراحات القلب 1880 وجراحات المخ والأعصاب 1635 وقسطرة القلب 2282 وجراحات العظام والمفاصل 2400 وزرع النخاع 757 وزراعة الكبد 30 حالة وزرع الكلى 26 حالة وبلغ عدد الفحوص المعملية مليونا و590 ألف فى العام وعدد جلسات الغسيل الكلوى 31 ألفا واجراء عدد كبير من الجراحات النادرة مثل علاج جلطات المخ بالقسطرة التداخلية دون الحاجة للجراحة.

كما أن المستشفى يمثل عامل جذب كبير لعدد كبير من الأشقاء العرب الذين يحرصون على إجراء العمليات الجراحية داخل المستشفى حيث تم علاج أكثر من 742 سودانيا و327 فلسطينيا و300 يمنى.

يتم تطوير قسم الطوارئ لخدمة المريض من وقت دخوله وحتى خروجه من المستشفى على أكمل وجه وتخصيص أماكن الملاحظة وأخرى للفحص ورعاية الطوارئ وغرفة للعزل حسب المواصفات القياسية للكود المصرى وأيضا الاعتماد فى تقديم الخدمة الطبية المميزة على الأطباء الحاصلين على زمالة الطوارئ وماجستير طب الطوارئ .

وتم توقيع بروتوكول لوجود عدد 14 أخصائى طوارئ و16 طبيبا مقيما بطب الطوارئ بالاضافة للتخصصات الأخرى و وجود جدول لاستدعاء الاستشاريين من حملة الدكتوراه فى جميع التخصصات كما تم تحديث جهاز الرنين المغناطيسى وإضافة جهاز جديد للمسح الذرى متعدد المقاطع وتوفير ترابيزات لغرف العمليات وأجهزة بلازما للتعقيم المركزى وأجهزة أشعة مرئية للعمليات وجهاز قسطرة حديث لتركيب الدعامات الدوائية ولاكتشاف المبكر للجلطات.