شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح أسبوع شباب الجامعات الثاني لمتحدي الإعاقة بشبين الكوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، واللواء سعيد عباس، محافظ المنوفية، أسبوع شباب الجامعات الثاني لمتحدي الإعاقة والذي تنظمة جامعة المنوفية بالصالة المغطاة باستاد الجامعة تحت شعار «بنكمل بعض»، بحضور نواب رئيس جامعة المنوفية، والدكتور أحمد زكى بدر وزير التنمية المحلية الأسبق، والدكتور صفوت النحاس رئيس جمعية المساعي المشكورة، ورؤساء ونواب شؤون تعليم الجامعات المشاركة ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة وأعضاء مجلس النواب.

بدأت الاحتفالية بالسلام الوطني لجمهورية مصر العربية وتلاوة آيات من الذكر الحكيم، أعقبة مقطع فيديو تعريفي بأسبوع شباب الجامعات الثاني لمتحدي الإعاقة، ثم طابور عرض للطلاب الذين يمثلون الجامعات المشاركة، كما تخلل الحفل مجموعة من العروض الرياضية والفقرات الفنية لمتحدي الإعاقة.

Advertisements

وفي كلمته، رحب الدكتور عادل مبارك، رئيس جامعة المنوفية، بكل الضيوف من وفود الجامعات المصرية في أسبوع شباب الجامعات الثاني لمتحدي الإعاقة، الذي يُقام في الفترة من 1 وحتي 6 من سبتمبر، وأشار بأن جامعة المنوفية تسير علي الدرب قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بأن يكون العام الماضي هو عام متحدي الإعاقة، مؤكدًا مشاركة 1500 طالب من متحدي الإعاقة ينتمون إلي كافة الجامعات المصرية، ليتنافسوا في الأنشطة الرياضية والثقافية والفنية والعلمية والجوالة.

فيما أكد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على أهمية تنظيم هذا الملتقى الشبابي الذي يبعث برسالة أمل قوية وواضحة للملايين من متحدي الإعاقة في مصر، سواء من الطلاب أو من أصحاب الإرادة الحديدية، لافتًا إلى أن هؤلاء ما زالت أصداء نجاحهم وتميزهم تتردد في أسماعنا، وصور صعود الأبطال منهم لمنصات التتويج على المستوى الإقليمي والدولي تتلألأ في أعين الجميع.

وفي ختام كلمته أشاد الوزير بحجم المشاركة الواسعة من جانب كافة الجامعات المصرية، منوهًا إلى أنها تعكس مدى الإصرار الذي يتمتع به شباب الجامعات وحرصهم على المشاركة بقوة في كافة الفعاليات الرياضية والفنية والعلمية والثقافية والجوالة، مشيرًا إلى أن هذا يجعلنا أمام ملتقى شبابي جامع تتجسد فيه معاني الإصرار والنجاح في مختلف صورها.

من جانبه أشار اللواء سعيد عباس، محافظ المنوفية، أن تنظيم أسبوع شباب الجامعات لمتحدي الإعاقة يعكس اهتمام الدولة وقيادتها السياسية بإرساء قيم الترابط والتعارف والروح الرياضية بين طلاب الجامعات المصرية من متحدي الإعاقة، كما يعطي دلالة واضحة على احترام الدولة وتقديرها واعتزازها بأبنائها من متحدي الإعاقة وإيمانها بدورهم في تنمية المجتمع، موجهًا التحية لكل الوفود المشاركة من الجامعات والمعاهد المصرية أساتذةً وطلابًا وعاملين.