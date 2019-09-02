شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث الرئاسة: المؤتمرات الدولية حريصة على مناقشة تجربة الإصلاح المصرية «الملهمة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف السفر بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، تفاصيل جولة الرئيس عبدالفتاح السيسي، التي شملت فرنسا واليابان والكويت.

وقال راضي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد «الرئيس اختتم جولته بعقد لقاء قمة مع أمير الكويت، حيث تم تناول بعض القضايا ذات الاهتمام المشترك»، مشيرا إلى أن الكويت تعد من أكبر الدول المستثمرة بمصر.

وأردف: «هناك تعاون بين مصر والكويت في المجالين الأمني والسياسي، حيث تم بحث العديد من القضايا الإقليمية»، لافتا أن الرئيس أكد أن أمن الكويت والخليج من أمن مصر.

وحول مشاركة الرئيس في قمة «تيكاد» قال المتحدث باسم الرئاسة «مؤتمر تيكاد كان مثمرًا، حيث اهتم الجانب الياباني بالاستماع إلى وجهة النظر المصرية حول قضايا القارة الأفريقية»، معلقا: «دائما تتناول المؤتمرات الدولية التجربة المصرية الناجحة في التحول من الاضطراب إلى الاستقرار خلال 5 سنوات، وتحقيق تطور اقتصادي، حيث يتم توصيفها بالتجربة الملهمة».

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واستطرد: «كلمة الرئيس السيسي في افتتاح تيكاد ركزت على أهمية تنمية الموارد البشرية، وتحقيق الربط بين الدول الأفريقية لتعزيز عمليات التجارة والتنمية»، لافتا أن الربط بين ما يقرب من 54 دولة أفريقية متواضع للغاية.

وأردف: «المحور الثالث لكلمة الرئيس في تيكاد ركز على اتفاقية التجارة الحرة لأفريقيا، التي تتيح آلية مكتملة الجوانب لدول القارة السمراء والدول الأخرى»، مضيفًا: «اللغة بين أفريقيا ودول العالم تغيرت الآن وأصبحت قائمة على الشراكة في التنمية، فهناك فكر جديد وطريق جديد تسلكه أفريقيا».

وأكمل: «هناك اهتمام من زعماء العالم للاستفادة من خبرة الرئيس السيسي بعد التجربة المصرية الناجحة لاستنساخها أفريقيًا».

وأكد أن اليابان تعد شريكًا قديمًا لمصر في التنمية، وهو ما يظهر جليًا من مشروعات وكالة جايكا اليابانية، والبنك الياباني للتنمية بمصر، كالمدارس اليابانية، والمشاركة في إنشاء المتحف المصري الكبير، لافتا إلى أن هناك تطلعًا إلى تعزيز الاستثمارات اليابانية بمصر، في ظل المشروعات التنموية والفرص الاستثمارية الهائلة.

وعن مشاركة الرئيس السيسي في قمة السبع بفرنسا قال راضي: «اللقاءات تناولت العلاقات الثنائية، حيث أكدت مصر تمسكها بمبدأ الحفاظ على الدولة الوطنية لحل أزمات المنطقة»، مشيرا إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أشاد بقيادة الرئيس لمصر في السنوات الماضية، وسط محيط مضطرب.

واختتم: «القمة شهدت إنصات لوجهة النظر المصرية بشأن قضايا المنطقة وأفريقيا».