شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ كفرالشيخ يوجه بصرف إعانة مالية وإنهاء إجراءات «معاش دائم» للطفل «أدهم» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كلف الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفر الشيخ، برعاية الطفل «أدهم .ح.ك» 10 سنوات من مركز الرياض، والذى يعاني من ضمور في خلايا المخ، مشدداً بصرف إعانة مالية عاجلة، بالإضافة إلى صرف مساعدة شهرية مع سرعة إنهاء إجراءات صرف معاش مستديم له بصفة شهرية من خلال مديرية التضامن الاجتماعي بكفر الشيخ، مؤكداً أن كفرالشيخ ترعى أبناءها وتقدم لهم سبل المساعدة الممكنة.

جاء ذلك بحضور اللواء ياسر الحفناوي، السكرتير العام المساعد، والدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم، واللواء على صلاح، رئيس مركز ومدينة الرياض، والمهندس محمد سلامة، رئيس فرع الهيئة العامة للأبنية التعليمية بكفرالشيخ، الدكتور خالد الهلالي، عضو مجلس النواب، والمهندس وفائي الشناوي، مدير عام المشروعات بفرع الهيئة، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية.