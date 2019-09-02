حبس المتهم في تفجير معهد الأورام 15 يومًا على ذمة التحقيقات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:
قررت نيابة أمن الدولة العليا، حبس المتهم "حسام ع." المقبوض عليه في قضية حادث معهد الأورام 15 يومًا على ذمة التحقيقات.
وحققت النيابة مع المتهم مساء أمس الأحد، وواجهته بالاتهامات المنسوبة له، وأمرت النيابة بإشراف المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول للنيابة بحبسه على ذمة التحقيقات.
وشهد محيط المعهد القومي للأورام التابع لجامعة القاهرة، في كورنيش المنيل، بداية شهر أغسطس الماضي انفجارًا أسفر عن وفاة 20 شخصًا وإصابة 30 آخرين.
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