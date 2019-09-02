حبس عاطل وسيدة بتهمة سرقة عامل بصيدلية في عين شمس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود السعيد:

أمرت نيابة عين شمس، برئاسة المستشار شريف عيسوي، اليوم الأحد، بحبس عاطل وسيدة 4 أيام على ذمة التحقيقات في اتهامهم بسرقة عامل بصيدلية بالإكراه في عين شمس.

وكان رجال مباحث القاهرة ألقى القبض على عاطل وسيدة عقب قيامهما بارتكاب واقعة سرقة بالإكراه بعين شمس.

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البداية حال مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة عين شمس لتفقد الحالة الأمنية، استغاث بهم عامل بصيدلية وقرر بأنه أثناء تواجده بالصيدلية محل عمله فوجئ بأحد الأشخاص وبصحبته سيدة قاما بتهديده بسلاح أبيض "مطواة" وسرقة مبلغ مالي 30 علبة مستحضرات تجميل، 100 علبة دواء ولاذا بالفرار.

وبتتبع خط سير هروب المتهمين تم ضبطهما، وتبين أنهما (عاطل سبق اتهامه في 3 قضايا آخرها "مخدرات"- ربة منزل – مقيمان بدائرة القسم) وبحوزتهما المضبوطات المستولى عليها من الصيدلية المُشار إليها، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المذكور.

بمناقشتهما أضافا بارتكاب حادثي سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشادهما ضبط جزء من متحصلات نشاطهما الإجرامي بمسكنهما.