اليوم.. البحث العلمي تنظم عرضًا للحلقة النهائية من "القاهرة تبتكر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- داليا شبل:

تنظم أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، اليوم الاثنين، عرضًا للحلقة النهائية من برنامج المسابقات التلفزيوني "القاهرة تبتكر" في موسمه الثاني لاختيار "مبتكر مصر الأول" الذي تنتجه الأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، في تمام الساعة الرابعة بقاعة المنارة مركز المؤتمرات والمعارض الدولية بمحور المشير طنطاوي.

وأوضحت البحث العلمي، في بيان لها، أن الأكاديمية تمنح من خلال البرنامج فرصة جديدة لأصحاب الأفكار المبتكرة، سواء كانت نماذج أولية أو منتجات تم تنفيذها على أرض الواقع في مرحلة الإعداد الأولى أو في مرحلة متقدمة من التصنيع، حتى تصل تلك الابتكارات إلى منتج من خلال عدة آليات إذا كانت الابتكارات قائمة على أساس علمي سليم ولها جدوى اقتصادية.