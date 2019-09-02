محافظة القاهرة: هدم ٢٦٦ عقارًا بمنطقتي أبو السعود وعين الحياة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (أ ش أ):
أكد أحمد فؤاد، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية استمرار الجهود في إخلاء منطقة أبو السعود بحي مصر القديمة، وهدم العقارات وازالة الإشغالات، مشيرًا الى أنه تم استئناف أعمال الإزالة التي أسفرت عن هدم 61 عقارًا.
وقال فؤاد ، في تصريحات الأحد، إنه تم تسكين 8 أسر بحي الأسمرات بوحدات سكنية مفروشة كاملة الأثاث، بالاضافة الى فحص مدى استحقاق 7 أسر، وتم استبعاد 28 أسرة غير مستحقة.
وأضاف أنه فى اطار خطة محافظة القاهرة للقضاء على المناطق العشوائية والتى تمثل خطورة على قاطنيها، تم الانتهاء من ازالة جميع العقارات بمنطقة عين الحياة بحى الخليفة، حيث بلغ إجمالى ما تم هدمه 205 عقارات، وجاري رفع الأنقاض والتحفظ على الأرض تمهيدًا لتطوير المنطقة التى تعتبر منطقة تاريخية.
وأشار إلى أنه تم تسكين 69 أسرة مستحقة بوحدات سكنية تابعة للمحافظة بمنطقة السادس من أكتوبر.
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