وزير الآثار عن إنشاء بوابة إلكترونية تروج للمصريين القدماء: "مؤجل"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد عاطف:
قال وزير الآثار، إن إنشاء بوابة إلكترونية تروج للآثار المصرية القديمة في العالم الخارجي، أمر مؤجل في الوقت الحالي، لعدة أسباب أهمها أن وزارة الآثار تعاني ضعفا من ناحية الاستخدام التكنولوجي الحديث.
وأضاف وزير الآثار في تصريحات صحفية اليوم الأحد، أن إنشاء بوابة الكترونية أمر يجب دراسته بشكل جيد، نظرًا لأن تقليد الآثار في العالم الخارجي بناء على التصوير العالي الجودة للآثار أمر بات مخيفًا، لأن آلات تقليد المومياوات والتماثيل أصبحت متداولة وسهلة ويمكن إنتاج آلاف القطع المقلدة طبق الأصل دون جهد وفي وقت قصير.
ولفت إلى أنه يرجح أن يتم الترويج للآثار بجزء بسيط من صور الآثار والمتاحف، دون إتاحتها بشكل كامل إلا بعد دراسة واضحة وشاملة لهذه الخطوة وبحث مدى تأثير ذلك على السياحة، وهل إتاحتها بشكل كامل يؤثر على الإقبال على الآثار بشكل إيجاي أم سلبي.
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