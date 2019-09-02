محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طه عبيد:
أحبطت جمارك الطرود البريدية بمطار القاهرة، محاوله تهريب عدد من ساعات التنصت المحظور دخولها البلاد، فور وصولها داخل طرد قادم من هونج كونج، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية مع المضبوطات.
وقال مصدر بالمطار، إنه أثناء قيام الوردية الثانية بجمرك فيدكس برئاسة سلوى محمد مدير الجمرك، بإنهاء الإجراءات الجمركية على الطرود البريدية الواردة.
اشتبه محمد سعيد مأمور الحركة في مشمول البوليصة الفرعية الوارده من هونج كونج، وتم تحرير لجنة جمركية للكشف والمعاينة الفعلية، تبين وجود 210 ساعه يد سمارت مزوده بكاميرا وميكروفون ومدخل بشريحه موبايل للاتصال تستخدم في أعمال التصنت والتجسس.
وقرر هلال توفيق، رئيس الإدارة المركزية لجمارك الواردات والصادرات الجوية، اتخاذ الإجراءات القانونية وتحريز المضبوطات تنفيذًا لتعليمات السيد نجم رئيس مصلحة الجمارك.
كانت هذه تفاصيل خبر إحباط تهريب 210 ساعة تجسس داخل طرد بريدي بمطار القاهرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.