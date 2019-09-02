إحباط تهريب 210 ساعة تجسس داخل طرد بريدي بمطار القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طه عبيد:

أحبطت جمارك الطرود البريدية بمطار القاهرة، محاوله تهريب عدد من ساعات التنصت المحظور دخولها البلاد، فور وصولها داخل طرد قادم من هونج كونج، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية مع المضبوطات.

وقال مصدر بالمطار، إنه أثناء قيام الوردية الثانية بجمرك فيدكس برئاسة سلوى محمد مدير الجمرك، بإنهاء الإجراءات الجمركية على الطرود البريدية الواردة.

اشتبه محمد سعيد مأمور الحركة في مشمول البوليصة الفرعية الوارده من هونج كونج، وتم تحرير لجنة جمركية للكشف والمعاينة الفعلية، تبين وجود 210 ساعه يد سمارت مزوده بكاميرا وميكروفون ومدخل بشريحه موبايل للاتصال تستخدم في أعمال التصنت والتجسس.

وقرر هلال توفيق، رئيس الإدارة المركزية لجمارك الواردات والصادرات الجوية، اتخاذ الإجراءات القانونية وتحريز المضبوطات تنفيذًا لتعليمات السيد نجم رئيس مصلحة الجمارك.